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（影）吳姍儒道歉了！踩男星頭像遭批沒水準 認失了分寸

〔記者林欣穎／台北報導〕「Sandy」吳姍儒目前暫時代班《小姐不熙娣》，不過主持片段近日掀起爭議。節目中她踩踏中國男星劉宇寧頭像道具，引起粉絲不滿，在社群上接連發文，要求節目道歉，對此，今（23）日製作單位發聲道歉，吳姍儒稍早也同樣發文致歉。

吳姍儒踩踏男星劉宇寧頭像一幕被炎上。（翻攝自Threads）吳姍儒踩踏男星劉宇寧頭像一幕被炎上。（翻攝自Threads）

吳姍儒透過社群向劉宇寧、及所有關心支持她的觀眾朋友們道歉，「當天節目的特殊視覺設計，加上我一時欠缺考量、開了不恰當的玩笑，未能顧及觀眾的感受，造成困擾與不適，我感到非常抱歉。」她也強調自己對劉宇寧完全沒有任何惡意，「在綜藝表達的拿捏上失了分寸，這是我應該負責的錯誤。謝謝大家的指正與包容，這次的經驗我會深刻記取，並作為往後更審慎發言與表現的提醒。」

吳姍儒踩踏男星劉宇寧頭像，今發聲明道歉了（記者陳奕全攝）吳姍儒踩踏男星劉宇寧頭像，今發聲明道歉了（記者陳奕全攝）

吳姍儒近期在錄製《小姐不熙娣》「直男戀愛IQ大考驗」單元片段時，由於助理主持人派翠克外型神似中國男星劉宇寧，節目組以劉宇寧頭像代表派翠克。未料，Sandy在不滿派翠克回答後，竟將頭像從看板上拔下並踩在地上，還一腳踩破，讓劉宇寧粉絲怒批不尊重人、蹭熱度等。吳姍儒也再次向所有受到影響的朋友道歉，「我會持續努力，帶來更溫暖、更有分寸的節目內容。」

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