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這下賠大了！金秀賢5度遭代言品牌切割 新劇若解約恐付41億違約金

金秀賢連日來遭自媒體「橫豎研究所」及金賽綸家屬不斷爆料，形象遭到重創。（資料照）金秀賢連日來遭自媒體「橫豎研究所」及金賽綸家屬不斷爆料，形象遭到重創。（資料照）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓星金秀賢因疑似與未成年時的已故女星金賽綸交往，連日來遭自媒體「橫豎研究所」及金賽綸家屬不斷爆料，形象遭到重創，許多品牌也火速與金秀賢終止合作。

金秀賢被爆出交往未成年金賽綸，先是否認又改口承認「是在成年後交往」，導致形象一落千丈，如今已有5家廠商與他切割，包含中國家電品牌CUCKOO、糕點品牌多樂之日、南韓彩妝品牌Dinto、精品品牌PRADA以及MBC綜藝節目《Good Day》，不過因為該節目已經錄好的關係，只能盡可能減少金秀賢露面的片段。

金秀賢慘遭多家廠商切割。（翻攝自微博、品牌官網）金秀賢慘遭多家廠商切割。（翻攝自微博、品牌官網）

迪士尼新劇《山寨人生》若是選擇與金秀賢解約，恐須支付高額違約金。（翻攝自微博）迪士尼新劇《山寨人生》若是選擇與金秀賢解約，恐須支付高額違約金。（翻攝自微博）

此外，金秀賢的迪士尼新劇《山寨人生》目前仍未做出決策，但若是選擇解約，金秀賢恐須支付高達1200億至1800億韓元（大約新台幣27億至41億元）的違約金。

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