大S離世45天入夢「模樣曝光」 S媽痛喊：女兒回來了

小S（左起）、「S媽」黃春梅、大S一家人感情緊密。（資料照）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「大S」徐熙媛上月病逝於日本，遺體在當地火化後，15日長眠於金寶山「玫瑰園」，丈夫具俊曄捧著愛妻骨灰安葬，低頭啜泣的畫面令人動容；S媽今（19日）凌晨突在臉書發文，「我女兒回來了」，讓網友看得相當鼻酸，據了解，S媽疑似夢到大S，才會藉此抒發心情。

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S媽今日凌晨在臉書轉發一段女兒生前的影片，可以看到年輕的大S對著鏡頭綻放燦爛笑容，雖然影片有說明是AI生成，但仍讓S媽情緒、回憶湧上心頭，她悲痛寫下，「我女兒回來了」、「寶貝回家」，讓許多粉絲也不禁落淚，也有網友表示，能夠理解白髮人送黑髮人的痛。

據《壹蘋新聞網》報導，S媽疑似在今日凌晨夢見對方，醒來後才於臉書PO文表達思女之情。大S離世後經常入夢，S幫親友透露，夢中的她模樣非常開心，好友們對此感到欣慰，還有很多不認識大S的朋友都會問S幫親友，「為什麼大S看起來總是那麼不開心。」親友認為，因為她在第一段婚姻過得真的很苦，難以想像她怎麼熬過那10年婚姻，大S在和具俊曄結婚近3年才是真正最幸福的時光。

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