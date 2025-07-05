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12生肖「潤6月」運勢解析（上集） 牛龍蛇羊雞要注意

命理界「阿湯哥」湯鎮瑋解惑「雙春閏六月」12生肖運勢。（翻攝自臉書）命理界「阿湯哥」湯鎮瑋解惑「雙春閏六月」12生肖運勢。（翻攝自臉書）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕今年恰逢「雙春閏6月」，很多人不免擔憂，當涉及農曆6月運勢時，會一次影響2個月嗎？對此，命理界「阿湯哥」湯鎮瑋解惑，答案是不會！農曆生肖運勢是根據24節氣來做轉換，也就是以12地支對應農曆12個月份，按當月的陰陽五行來分析運勢，以今年為例，農曆6月對應的是地支「衛月」，節氣為「小暑」，時間點恰巧落在國曆的7月7日～8月6日之間。

那「衛月」該特別注意什麼呢？湯鎮瑋進一步指出，根據星象來看，這個時間點會發生無常變動，讓大家「很有感覺的事情」會特別多，例如一些天災、人禍或是一些比較動亂不安的事情，建議面對這個不安定又無常的月份時，不妨多愛自己、及時行孝，並和身邊週遭的人進行和解，縱使不能做到和解，也該放下心中的不愉快，避免做出會讓自己後悔的舉動，多種一點善因緣，惜福、修福，以不變應萬變，就能平平穩穩的度過這個看似無常的農曆6月。

而在12 生肖中，又以牛、龍、蛇、羊、雞5個生肖，對農曆6月的不安與變動特別有感，命理專家湯鎮瑋解析如下：

➤生肖牛→花錢別失控 斷捨離助家運

錢財方面比較容易亂花錢，花費失去節制，造成手頭吃緊。花掉的錢若是用在自己身上可能還不會覺得太冤枉，最嘔的是被騙。屬牛的朋友，本月可能會有詐騙集團來干擾你，記得一定要保持正念和智慧，才能化解財庫損耗之危。

宜：跟家中女性，不管是長輩也好，或是女性友人之間，一定要維持好的關係，並多關心長輩健康。趁迎來小暑之際，執行一些斷捨離的計劃，例如家中一些年久失修、壞掉的、很久沒用的東西，不妨清一清、該丟就丟，順勢調整一下風水擺設，讓家運更順遂，磁場更穩定、更旺盛 。

．幸運色：鵝黃色、黃色系 、咖啡色系

開運飾品：蜜蠟、黃水晶

➤生肖龍→龍女行大運 龍男遠離是非

本月遇太陰星，利女不利男，所以龍男們在農曆6月要將身心靈修得很端正、很有正氣，不宜幹壞事 ，盡量遠離遐想或非分之想，避免捲入一些不必要的是非或桃花，除了容易招致誤解，也很可能誤中圈套、被人家設計。

太陰這一顆星，其實也會帶來財運，以年運來對照的話，是屬正財的運氣，雖有小偏財，但僅限規劃投資方面。

宜：龍女本月在工作上大放異彩 ，趁此完成一些之前很想要圓滿它、處理它或解決它的事，積極能帶來突破和心想事成。無論龍男或龍女，本月都應過得愈單純愈好，停止負面思緒，這種內耗會讓你更容易鑽牛角尖、更想不開；內心小劇場不要太多，也不要跟自己的情緒打架。切記，能夠傷害你的不是別人，有時候是自己的心魔。

幸運色：紅色系、粉紅色、橘紅色

開運飾品：血珀、粉水晶

➤生肖蛇→難逃勞碌命 廣結善緣迎吉事

堪稱「勞碌命」的一個月，但既然遇上了，就耐心面對吧，千萬不能萌生鴕鳥心態。記住，當年運是走比較勞碌的時候，更不能讓自己處於悠閒狀態，或想逃避現實。

宜：多關心身邊長輩，若最近長輩身體健康並沒那麼好，那你就更應該要多關心他們的身心狀態。屬蛇的朋友本月處於家庭事業兩頭奔忙的情況，有時候會覺得自己的情緒壓力已經很滿了，如何還有餘力去照顧別人的情緒、壓力甚或健康呢？但轉念想想，廣結善緣就是一種善的互動，它或許會幫助你在事業或財運上的成功。

幸運色：綠色

開運飾品：綠色寶石

➤生肖羊→留意刀傷血光 宜學習第二專長

建議這個月多去學習第二專長、汲取新知、刺激新靈感。屬羊的朋友本月會面臨乾枯、沒靈感，然後很想要改變的一種狀態，工作上可能處於職業倦怠的情況，覺得心有一點累，這種念頭會讓人很想要脫離某件事情，但若遇上現實條件不允許，建議不妨去學習一下第二專長，或是去抄寫心經，適當紓壓，釋放負面情緒為上策。

宜：上個月曾提醒屬羊的朋友會有一些意外血光的問題， 例如職場上的工作安全問題，要特別注意跟金屬有關的（如刀具）、 尖銳飾品等。本月除了多學習之外，也可以去捐血、多行善佈施。

幸運色：紅色系

開運飾品：粉水晶、血珀

➤生肖雞→孤獨感爆棚 留意車關血光

這個月屬雞的朋友須留心「意外血光」問題，交通方面不管是行車、走路、開車、坐車都要很注意。就算把錢花在車子的維修保養上，或想置換新車都是不錯的化解選項。

宜：本月屬雞的朋友內心孤獨感爆棚，可能是日常人際互動，也可能是因為子女長大了、離家在外；或因為生活周圍的人事物變化，有種空巢期的孤獨感。建議勇敢跨出來，才能消弭內心的不安與不踏實。

幸運色：白色、金色、銀灰色

開運飾品：穿金戴銀，五行屬金的寶石或白水晶

【命理專家 湯鎮瑋小檔案】

專長風水開運、生肖、姓名學、八字、手面相
《命運好好玩》專任老師、《風水有關係》專任老師、《女人我最大》命理專家／ 年度生肖專欄作家、《小姐不熙娣》命理專家

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☆民俗說法僅供參考☆

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