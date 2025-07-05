兒涉案後紀寶如首露面 含淚鞠躬道歉「他是我心頭的肉」

〔記者侯家瑜／台北報導〕紀寶如的兒子余彥鋒近日捲入社會案件風波，他涉嫌持刀攻擊友人並藏有大量毒品，被警方依殺人未遂及毒品罪嫌送辦，檢方訊後以3萬元交保。她今與林俊逸、李炳輝出席由台灣優質生命協會所辦的「2025愛傳承關懷演唱會」時，面對媒體關切，她一度哽咽鞠躬致歉。

紀寶如（右起）與李炳輝、林俊逸出席由台灣優質生命協會所辦的「2025愛傳承關懷演唱會」。（記者侯家瑜攝）

紀寶如一開口就坦言：「我真的很虧欠神跟人，也很對不起大家，讓大家失望了。」談到兒子，她語帶哽咽說：「他快40歲了，他爸爸早逝，是我這個媽媽教得不好，我不能說孩子是我一輩子的責任，但是是我一輩子的牽掛，現在就是面對司法，勇敢面對。」

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媒體問及兒子是否有向她道歉？她點頭表示：「有，但那不是重點，重點是他要自己勇敢去面對。」她也坦言早知道就早勸導，「一個媽媽是絕對不會放棄孩子的，他就像是我心頭上的一塊肉。」

紀寶如回憶兒子10多年前曾犯過錯，當時他承諾會改變、不再重蹈覆轍，如今卻再度出事，「我還是願意相信他，但這一次他一定要真心去改變，我會盡我所能去鼓勵、去勸導。」

她也不忘感謝多年公益路上的夥伴們：「我熱愛我的公益工作，也對志工與同事很虧欠，但大家都相信我，我會繼續勇敢走下去。」雖然身陷家庭風暴，但她仍堅持站在舞台上，用音樂傳遞愛與信念。

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