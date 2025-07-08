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娛樂 最新消息

中國60歲阿北扮女裝！誘騙1700名直男上床 無碼影片全外流

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網路上瘋傳，中國一名60多歲偽娘大叔男扮女裝，誘騙將近1700名直男性交，且影片還被外流，引發熱議。

南京紅大爺女扮男裝，已經被逮捕，網友狠酸「可以吃好一點」。（翻攝自X）南京紅大爺女扮男裝，已經被逮捕，網友狠酸「可以吃好一點」。（翻攝自X）

近期X上流傳，南京一名綽號「紅姐」、「阿紅」的男性戴上咖啡色長髮、化女妝及裝上假奶與男性性交，3年就達成千人斬，在網路上約到了1691名男性做愛，並拍成影片，以「無碼」形式販售，其中不少是顏值超高的帥哥，還有送電器、送水果的，年齡層超廣。傳出有些人在過程中發現紅姐其實是男人，也不輕易知「男」而退，還是完成了全套。

南京紅大爺與多位男性做愛的影片，在X上瘋傳。（翻攝自X）南京紅大爺與多位男性做愛的影片，在X上瘋傳。（翻攝自X）

消息一出，立刻引發熱烈討論，不少人都直呼太可思議了，實在有夠扯。中國法治日報報導，這位「南京紅大爺」已經被逮捕，相關案件正在偵辦中，若是紅大爺有性病還故意與不特定人士發生無保護性行為，因而引發大規模傳染風險，恐怕涉及中國的危險方法危害公共安全罪。

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