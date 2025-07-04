77歲女星胰臟癌辭世 丈夫2週前墜樓亡 模範夫妻雙雙離世令人鼻酸

港星雪妮。（擷取自YouTube）

〔記者李紹綾／台北報導〕香港資深演員雪妮離世，享壽77歲。他的丈夫、著名武術指導唐佳上月底於住處墜樓亡，享壽88歲，夫妻倆過去是演藝圈中的模範夫妻，如今隔不到2週相繼離世，令人唏噓。

唐佳、雪妮的家人發出訃聞，「我們敬愛的唐佳先生（原名黃唐）於6月23日離世，享年88歲。唐佳先生的妻子雪妮女士（原名李超純）因胰臟癌於7月3日在醫院與世長辭，享年77歲。」至於兩人的喪禮安排，家人表示，7月14日下午5時至9時，於紅磡世界殯儀館1樓恆基堂設靈，並於翌日早上出殯。

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據悉，雪妮為1960年代中至1970年代初粵語片首席武打女星，她17歲出道有「甜妹妹」的稱號，1966年主演電影《女黑俠木蘭花》受歡迎，成為其代表作，其他作品包括《雪花神劍》、《黑玫瑰》等，1969年與武術指導唐佳結婚後息影，1997年復出幕前，她近年因患胰臟癌，需長期住院接受治療，自2020年宣布退休後，便鮮少公開露面，去年8月曾與丈夫唐佳及圈內好友聚會，當時仍面露幸福笑容。

唐佳6月23日於住處墜樓身亡，有指他是因太太病重，導致情緒低落，曾向兒子透露不開心，希望與太太一起離開。案發當天，唐佳原訂到律師事務所立遺囑，未料卻在出發前選擇以極端方式結束生命。

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