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娛樂 最新消息

到底誰得獎？李李仁.鍾欣凌頒獎喊不同名字 全場錯愕

李李仁.鍾欣凌頒獎喊不同名字，台下入圍者不知所措。（圖截取自YT）李李仁.鍾欣凌頒獎喊不同名字，台下入圍者不知所措。（圖截取自YT）

〔記者王靖惟／台北報導〕第27屆台北電影節5日晚間舉行頒獎典禮，女配角由《小雁與吳愛麗》的演員楊貴媚獲得，去年她就憑藉此片獲得金馬女配角，但在北影頒獎環節時，一段小插曲卻讓全場錯愕，台下面面相覷。

北影頒發「最佳女配角」獎項時，頒獎人李李仁、鍾欣凌共演小橋段，當李李仁說完「得獎的是⋯」，只聽見兩人同時發聲卻分別喊出了「姚以緹」、「楊貴媚」，引發現場一片譁然，台下到場的三位入圍者，有人張大嘴巴，有人腦中一片空白，尤其是姚以緹、楊貴媚兩人不知所措，也不敢上台，只想確認台上公布的究竟是誰。

北影最佳女配角得主楊貴媚親吻蝴蝶獎盃。（記者王文麟攝）北影最佳女配角得主楊貴媚親吻蝴蝶獎盃。（記者王文麟攝）

圖為北影最佳女配角入圍者姚以緹。（記者王文麟攝）圖為北影最佳女配角入圍者姚以緹。（記者王文麟攝）

此時台下所有入圍者及嘉賓都感到相當錯愕，現場氣氛瞬間凝結，所有人睜大眼睛緊盯入圍者，被喊到名字的兩人，一臉「不知道該不該上台」的尷尬表情，正當姚以緹準備起身時，頒獎人才公布「我們都還沒打開信封」，李李仁與鐘欣凌在台上表示「我們個人都有個人的人情壓力」、「我們剛剛在後台有被警告」、「一定要提到他們的名字」，台下入圍者表情才恢復正常，隨後並公布「最佳女配角」獎項由楊貴媚獲得。

楊貴媚得知自己獲獎一開始還不相信，直到李李仁告知「真的啦」才從容上台領獎，但該段畫面褒貶不一，部分觀眾覺得幽默有趣，也有部分認為「不尊重入圍者」，「令人感到尷尬」。

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