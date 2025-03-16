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具俊曄工作停擺全心哀悼大S 廠商「堅持不換代言人」原因超暖

具俊曄（右）仍未走出愛妻大S病逝的痛苦之中。（翻攝自IG）具俊曄（右）仍未走出愛妻大S病逝的痛苦之中。（翻攝自IG）

〔記者侯家瑜／台北報導〕「王子」邱勝翊今出席醫美代言活動，具俊曄恰巧是該醫美品牌的代言人，不過近期他歷經愛妻大S離世，悲痛暫停所有工作，對此，醫美診所鄒院長表示會讓具俊曄全心哀悼，並將原定記者會無限期延後，待他狀態ok再討論，強調一定會等他，不會換人。

鄒院長透露堅持不把具俊曄換掉的原因。（記者侯家瑜攝）鄒院長透露堅持不把具俊曄換掉的原因。（記者侯家瑜攝）

鄒院長表示原定活動雖暫時延後，但代言合作不受影響，依然支持具俊曄，希望給他足夠的空間與時間療傷，原計劃於3月底舉行的記者會與快閃活動也將順延，「會以歐巴的身心狀況為優先考量，並持續提供支持。」

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作為粉絲，鄒院長深刻感受到這次的打擊對具俊曄而言極為沉重，認為他對妻子的愛無庸置疑，因此品牌也選擇在這段期間給予理解與尊重，雖然事件後並無特別聯繫，但合作仍然維持，畢竟具俊曄的影響力對品牌帶來極大助益，至於代言費等細節，鄒院長則說不太清楚。

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