美女主播哭著請辭 王暐婷證實離開東森淚訴真相

王暐婷證實離開東森主播台。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕36歲東森主播王暐婷昨（3日）無預警宣布請辭，坦言提離職當天「哭著跟主管訴說」，她表示生活裡有太多難以兼顧的挑戰，幾經思考決定先休息，未來的規劃「先留給未來再說」，目前將以健康為優先。

王暐婷證實，前陣子已正式離開東森財經台，「提辭職的那天，我記得還是哭著跟主管訴說的，生活又太多難以兩全的課題...」回顧10年媒體生涯，從民視到TVBS，再到東森財經台，曾深入數十個國家採訪，近距離專訪過美國演員保羅路德（Paul Rudd）、伊凡潔琳莉莉（Evangeline Lilly）、黃仁勳等大咖。

請繼續往下閱讀...

王暐婷形容採訪是「觀點交鋒、格局拓展」的重要歷程，同時也感謝一路上公司的提攜與協助，讓她在東森嘗試過57彩券王、美食節目、醫學節目、地產單元與多次國內外出差。對於未來，王暐婷透露會持續接記者會、國際會議主持，也有前東家邀請她投入房產開箱或地段分析，「讓我先把人生暫時鬆綁一下，重新繫在自己喜歡的地方。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法