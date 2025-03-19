逼金秀賢道歉！《橫豎》放話：再不認錯公開新證據

金秀賢（左）與已故金賽綸在她未成年時交往，成為韓網關注話題。（翻攝自YouTube）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓星金秀賢交往已故韓星金賽綸事件愈演愈烈，被金世義所主持YT頻道《橫豎研究所》自10日起猛料連環爆，重創男神形象；前天金賽綸家屬委託律師喊話金秀賢出面道歉，金秀賢公司昨5度發聲反駁金賽綸家屬、《橫豎研究所》指控，力保金秀賢名聲。

《橫豎研究所》昨不甩金秀賢公司發聲，重砲怒轟反嗆：「我們還有其他很多證據影片，今天只公開這一段。」呼籲要金秀賢盡快認錯道歉，否則將公開更多新證據。

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據調查，《橫豎研究所》曾在直播公開粉絲2015年拍到疑似金秀賢與金賽綸出入女方公寓照片，但被金秀賢公司駁斥，指該男並非金秀賢，更進一步呼籲：「請停止利用與案件無關的照片、網路貼文，惡意攻擊金秀賢並損害其名譽。」

短短9天，金秀賢從男神成為外界砲轟對象，但網路仍有不少力挺他的聲音，甚至懷疑這是場精心策劃抹黑事件，有粉絲憂心偶像遭受無情對待，不過相關話題仍在南韓娛樂圈持續延燒。

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