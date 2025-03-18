蓮霧田驚見黑髮飄逸！王彩樺當場崩潰嚇壞許富凱

林美秀、王彩樺、許富凱、「庭庭」黃于庭及江宏傑嘗試採蓮霧。（三立提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕三立都會台《瓜田冠軍的誕生》全台農會一站一站跑，本週三晚間十點將來到第九站屏東南州，這裡是黑珍珠蓮霧的故鄉，本集江宏傑繼續參與，與主持群一同體驗從產地到餐桌的「蓮霧派對」，五位成員將親手挑戰製作蓮霧盅沙拉、蓮霧烏魚子、蓮霧蛋糕等創意料理，甚至還要用窯烤披薩車，做出鹹甜兩種口味的蓮霧披薩，讓現場民眾搶先品嚐。

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王彩樺的假髮片被樹枝勾住隨風飄揚。（三立提供）

在蓮霧園要採摘時，林美秀、王彩樺、許富凱、「庭庭」黃于庭及江宏傑正練習如何正確採收這顆「水果界的黑珍珠」，沒想到，一場爆笑意外竟在園中發生，許富凱突然驚呼：「蓮霧樹怎麼會長頭髮？！」仔細一看，竟然是王彩樺的假髮片被樹枝勾住隨風飄揚，遠看像是樹上長出了一撮黑髮，王彩樺當場崩潰：「夭壽喔！你這樣很像脫光我衣服耶，快幫我戴回去！」讓現場笑聲不斷，成員們紛紛笑到無法繼續工作。

初次參與的江宏傑與許富凱聯手成為最快採收完畢的兩人，反觀王彩樺因為身高不夠，完全勾不著高處的蓮霧，只能站在樹下大喊：「救命！誰來幫我摘一下！」與此同時，許富凱正悠閒地享用用蓮霧乾製成的貝果，一邊咀嚼一邊笑說：「髮片女王在叫我了！」經過半天終於採收完十箱蓮霧，來到分級環節，但王彩樺卻屢屢被總幹事打槍：「這樣分不行！」到底什麼樣的蓮霧才能通過農會的嚴格標準，被冠上「頂級黑珍珠」的稱號呢？

江宏傑與許富凱聯手成為最快採收完畢的兩人。（三立提供）

在蓮霧園的田間，總幹事分享了當地農民的故事，提到他們如何細心呵護每一顆蓮霧，就像對待自己的孩子，即使果實外觀稍有瑕疵，也會想辦法發掘它的優勢，讓市場認同。這番話觸動了許富凱的心，讓他忍不住感動落淚。他表示：「農民真的很辛苦，每顆水果都像自己的孩子一樣，這些用心值得被看見。」而一直對甜點製作充滿熱情的江宏傑，為了感謝總幹事的辛勞，特別決定做一道「蓮霧舒芙蕾」，並豪氣喊出：「我要做桌邊服務，讓大家邊看邊吃！」

孰料江宏傑的「蓮霧舒芙蕾」，卻變成「消風舒芙蕾」，他因為攪拌蛋白過頭，膨脹度不足，烤箱溫度拿捏失誤，舒芙蕾直接塌陷，不斷失敗，還試圖隱瞞，爭取時間，眼看時間一分一秒流逝，距離南州人習慣的入夜休息時間越來越近，劇組也等著收工，但江宏傑卻仍不死心，最終在眾人耐心等待下，他的「蓮霧舒芙蕾」雖然成功出爐，但已經消風，完全無法呈現預想中的夢幻蓬鬆感，變成了一場尷尬的小鬧劇！江宏傑苦笑：「沒想到甜點翻車也能變成農村體驗的一環！」

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