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王彩樺採海芋成「靠腰挑戰」 見大咖男神現身嚇到失語

許富凱、王彩樺、林美秀、庭庭木柵挖竹筍。（三立提供）許富凱、王彩樺、林美秀、庭庭木柵挖竹筍。（三立提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕三立都會台《瓜田冠軍的誕生》本週內容豐富，許富凱、王彩樺、林美秀、庭庭四人從木柵挖竹筍、製茶，到陽明山種植海芋、挑戰北投經典酒家菜，最後再遠赴屏東南州的蓮霧園，層層關卡讓眾人叫苦連天，收穫滿滿農村智慧與美味。

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四位主持人到貓空茶園探索台灣百年茗茶「鐵觀音」的奧秘。節目組特意設計了一場「茶葉知識挑戰賽，「金魚腦代表」王彩樺連續答錯，把勝利輕易讓給「小聰明」林美秀，讓現場笑聲不斷。隔天，四人前往陽明山體驗北投花農的日常，看似優雅的花農工作，卻意外成為「靠腰挑戰」，王彩樺與女兒庭庭在泥土中「越陷越深」，母女倆直呼：「這工作對腰力太不友善！」

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瓜田小生這次還到屏東南州地區農會，這裡是全台80%黑珍珠蓮霧的產地。現場意外迎來一位超大咖神秘來賓江宏傑！他特意戴上面罩，直到揭曉身分讓大家驚喜不已。王彩樺一見到江宏傑，激動到連話都說不清楚，一時「大腦當機」忘記他的名字，現場只能發出「嗚嗚嗚」的聲音，急得眾人狂笑不已。

江宏傑特意戴上面罩，揭曉身分讓大家驚喜不已。（三立提供）江宏傑特意戴上面罩，揭曉身分讓大家驚喜不已。（三立提供）

江宏傑從小就是體育生，學齡時期幾乎都在球隊訓練，對農村生活一直都不太熟悉。不過他曾在屏東攻讀碩士論文，對這裡的純樸人情、濃厚的農村風情，以及令人懷念的美食，都有一份特別的情感。因此，當得知這趟農遊主題，他毫不猶豫地答應報到，也發現親子同遊的好去處。

江宏傑與許富凱、王彩樺、林美秀、庭庭一同體驗農遊。（三立提供）江宏傑與許富凱、王彩樺、林美秀、庭庭一同體驗農遊。（三立提供）

江宏傑原以為這趟來到屏東南州，要協助唯一的男性主持人許富凱進行大量農務採收工作，未料南州的「大地主」正是許富凱，許富凱悠閒地坐鎮發號司令，而江宏傑滿懷幹勁地想下田幫忙，卻屢屢被「指派」去休息，在總幹事的安排下，江宏傑與許富凱竟然直接在蓮霧田野餐，享受著南州農會獨有的特色美食，這讓江宏傑一時之間有些錯愕：「我不是來幫忙的嗎？怎麼變成來度假的？」

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