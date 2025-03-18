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家寧發聲切割親媽！律師揭最大敗筆嘆「不仁不義又不孝」

Andy（左）與前女友一家徹底撕破臉，家寧（右）也發出聲明徹底切割母親。（組合照，翻攝自YouTube、臉書）Andy（左）與前女友一家徹底撕破臉，家寧（右）也發出聲明徹底切割母親。（組合照，翻攝自YouTube、臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕YouTube頻道「眾量級」Andy日前開撕前女友家寧一家奪權，苦心經營10年的心血付諸流水，事隔3日後，前女友一家透過公司群海娛樂列出6點聲明反咬，不過卻挨轟更像是欲蓋彌彰。如今，家寧再發出獨立聲明澄清，徹底切割母親，不過這份聲明看在律師瑞克的眼裡被認為「本來是不仁不義，現在多了個不孝！」同時揭露聲明中最大敗筆。

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家寧今（18日）稍早透過律師代發聲明，指出自己與Andy並未實際參與營運，對公司實際收益狀況皆不甚知悉，也曾數度請求群海公司提供財務資料，惟皆未獲妥適回應。她強調，眾量級頻道為自己與Andy共同創立，影片皆為二人心血結晶，故對於Andy表示，未獲得應有之報酬能完全理解，且贊同相關收益應公平分配，使二人的付出皆能獲得應有保障。

身為群海公司股東及監察人，家寧亦表示，將針對財務資料不明一事與律師研擬后續對策，同時也強調會就事件拍片對外說明，更承諾未來將以個人名義成立公司或工作室。如今，家寧這份聲明被外界認為是在切割母親，這讓律師瑞克直言，「這下可好，（家寧）本來是不仁不義，現在多了個不孝。」不過，他也不諱言切割本來就是選項，「但過了快一個禮拜才切，是不是不知道急救是分秒必爭的啊...早就來不及了。」

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