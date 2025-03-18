家寧聲明「白話解讀」 網紅大讚：一步好棋

百萬YouTuber前情侶檔「眾量級CWORD」Andy（左）與家寧。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕百萬YouTuber前情侶檔「眾量級CWORD」Andy與家寧爭議遲遲未寧落幕，Andy指控家寧及其家人奪走「眾量級CWORD」頻道經營權及商標，加上財務分配不公，自己辛苦創立頻道卻淪為打工仔。今（18）家寧發表聲明，澄清從2018年開始，YT頻道財務都是由母親曾淑惠代為負責，自己和Andy兩人均未參與經營，強調自己跟Andy一樣，都是按月領取相同薪水（新台幣5.5萬元），未來她也要以個人名義成立新公司，不再與群海娛樂有關。知名網紅林氏璧破解家寧聲明，並用白話文簡單解釋：切割母親，壞人都讓淑惠當。

百萬YouTuber前情侶檔「眾量級CWORD」家寧發表聲明與母親曾淑惠切割。（翻攝自臉書）

林氏璧認為家寧發表的4點聲明，看似眾點回應財務狀況，實則在與母親曾淑惠切割，讓自己變成受害者角色，試圖挽救一些形象。林氏璧列出家寧聲明的5大重點：

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1.我和Andy老師都僅按月領取相同薪資及獎金。

2.我曾數度和淑惠表示希望看帳，我告訴你，我也看不到帳。

3.我理解 Andy老師未獲得應有之報酬，也贊同相關收益應公平分配。

4.事發以來我很煎熬。會盡速拍片親自說明。

5.『秘月期 POPOO』未來將以個人名義成立公司或工作室，不給我媽管了。

家寧與母親切割，看來是步好棋，如果還想經營自媒體、YouTube頻道，就要注意到「形象」與「人設」。林氏璧也用「碎碎念」點出重點：壞人都讓淑惠當，自己也變成受害人的角色，可以挽救一些形象。不過，社會大眾和廠商是否買單，又是另一回事了。

林氏璧認為家寧與母親曾淑惠切割是招好棋。（翻攝自臉書）

林氏璧也替家寧出了一個點子，建議「家寧可以找Andy拍片然後請他幫忙剪輯，這樣出片速度快品質高，來個大和解。不然靠自己不知道要拍到什麼時候才能出片，品質也堪慮」。

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