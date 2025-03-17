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命理師曝「Andy旺妻命」竟只針對家寧 前世癡情今生遭刑剋

「眾量級」Andy開撕前女友家寧一家奪權。（翻攝自臉書）「眾量級」Andy開撕前女友家寧一家奪權。（翻攝自臉書）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕擁有200萬訂閱者的YouTube頻道「眾量級」Andy、家寧近來鬧翻，相互開撕，對此，命理師沈嶸通靈調閱「阿卡西系統資料庫」時驚訝的發現，Andy竟然有「旺妻命」，而且這個旺妻還只針對家寧一人，換上其他女人還不一定能被Andy生旺，「Andy只要碰上家寧就會傾家蕩產的付出所有，不惜一切全力配合，無怨無悔的只為照顧家寧一人。」

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至於為何會發生只針對特定一人的「旺妻命格」，沈嶸解釋，這是因為家寧的靈魂天生就會磁吸Andy，讓Andy一碰上她就情不自禁的想跟她在一起，為她獻上一切。這也跟眾量級前夥伴「心懸」爆料的不謀而合，據心懸爆料，交往期間家寧更像個支配者，無時無刻控制著Andy，甚至還同時有另一個男友在交往，不僅PUA甚至還劈腿Andy。

沈嶸通靈發現Andy竟然有旺妻命。（沈嶸提供）沈嶸通靈發現Andy竟然有旺妻命。（沈嶸提供）

雖然Andy很旺家寧，但兩人此生從交往時就是「刑剋」關係，此生是兩人靈魂相遇的第二世，前世兩人是「危機緣（價值觀不合，容易有第三者）」，此生卻變成「刑剋」，表示緣分往更崩壞的地方進展。沈嶸表示，前世家寧是社交手腕非常高超的上流名媛，而且是「女神級」的存在，能夠輕鬆周旋於眾多男人之間，讓男人拜倒在她石榴裙下，為她所用。

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而Andy前世就是眾多愛慕家寧女神的追求者之一，家寧完全就是他的菜，因此前世Andy一見到家寧就一往情深、如癡如醉，被迷得神魂顛倒，著了魔般的愛著家寧，然而Andy最終並沒有成功抱得美人歸，靈魂懷著愛而不得的失望來到此生。

此生Andy一看到家寧，靈魂就下定決心要用盡一切對她好，窮盡此生照顧家寧，但是家寧天生就是桃花女，天性喜歡受到追捧，並沒有想跟Andy定下來。有網友翻出2022年Andy在101景觀台拿一大束粉紅色玫瑰跟手寫信準備告白，家寧似乎以為Andy要求婚，立刻乾笑冷回「我會拒絕」，可見兩人感情並不同心。

「眾量級」Andy開撕前女友家寧一家奪權。（翻攝自臉書）「眾量級」Andy開撕前女友家寧一家奪權。（翻攝自臉書）

沈嶸分析，Andy已經癡情了一世，這一世原本也要繼續癡迷下去，直到想到帳務問題，才終於人間清醒，看清了家寧對他的愛並不對等，並沒有把他視為重要的人，現在Andy對家寧滿腔的愛情已經消散，只剩下受傷的情緒，他至今仍不解自己為何要被這樣對待，這次事件導致他的靈魂已有「創傷症候群」，難以再對人付出全部的真心。

反觀家寧，沈嶸說家寧根本已經不愛Andy了，現在完全不想理會Andy，若硬要她回應，恐怕也只會鬼打牆不知所云，但最奇怪的是，她的內心並不覺得自己有刻意占Andy便宜或對Andy不好，有可能家寧對這場計畫並不握有主導權。然而家寧媽曾淑惠就不同了，雖然沈嶸進一步調閱「阿卡西因果簿」，發現在靈界能量中，相較於家寧，她的媽媽曾淑惠才是虧欠Andy最多因果債的人，因果上記錄曾淑惠確實拿走本應屬於Andy該賺的錢，有「背叛」、「便宜」的能量頻率。雖然曾淑惠在聲明中立場踩得很硬，但通靈曾淑惠的腦波後發現，她在良心上其實知道自己對不起Andy，但現在也沒有回頭路，只能繼續硬拗。

沈嶸補充，曾淑惠在Andy委託她協助開公司之初，就已經有長遠的考量和盤算，她看好這個「眾量級」頻道的吸金能力，也知道Andy對家寧一往情深、什麼都會聽家寧的，所以基於她自己的私心與某種檯面下的目的，暗地操作，將所有權力握在手中，計畫一步步蠶食鯨吞，將Andy的剩餘價值吃乾抹淨。

沈嶸總結，雖然家寧一家可能覺得自己賺到了，但只要拿了本不應屬於自己該賺的錢，在因果簿上都會被確實清楚記錄，就算此生不還，來世也必定要償還，宇宙講求的是因果循環、能量平衡，所以任何人都不應該有占人便宜的想法，否則將來惡業爆發，不僅要償還所欠的因果，還會損失更多自己過去累積的福氣。

☆民俗說法僅供參考，不代表本報立場☆

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