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家寧蘿拉「世紀同框」畫面被挖出 蔡阿嘎1句話網驚：神預言

家寧（右）曾到蔡阿嘎（左）家中拍整人企劃。（翻攝自YT）家寧（右）曾到蔡阿嘎（左）家中拍整人企劃。（翻攝自YT）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬YouTuber「眾量級」情侶檔分手後撕破臉，Andy控訴家寧一家人奪走他辛苦經營10年的頻道，引起熱議。近日有人發現，百萬網紅蔡阿嘎前員工「蘿拉」曾與家寧同框，被戲稱「兩大詐騙女在同一部影片中」，掀起網友朝聖。

蘿拉（左）與家寧（右）同框畫片被挖出。（翻攝自YT）蘿拉（左）與家寧（右）同框畫片被挖出。（翻攝自YT）

蔡阿嘎先前揭露前員工「蘿拉」利用AB合約騙走公司千萬元，而在事件曝光之前，眾量級曾在2021年到蔡阿嘎家中拍攝交換禮物的整人企劃，當時還是經紀人的蘿拉就協助Andy與家寧進行安排。過程中蔡阿嘎一度信以為真，但最後仍意外識破，讓蔡阿嘎驚呼家寧很會演，更稱她是「奧斯卡影帝」。

蔡阿嘎稱家寧是「奧斯卡影帝」被網友笑虧是神預言。（翻攝自YT）蔡阿嘎稱家寧是「奧斯卡影帝」被網友笑虧是神預言。（翻攝自YT）

如今，這個片段因YouTube演算法再度被許多網友看見，蘿拉與家寧世紀同框的畫面令網友紛紛朝聖留言，「演算法，懂我們想要看到什麼」、「原來蘿拉曾經跟家寧同框！這部片同時出現了YT圈引起大風波的兩個女人～」，而蔡阿嘎在片中戲稱家寧是奧斯卡影帝，也被網友笑虧根本是神預言。

Andy（右）與家寧（左）爭議越演越烈。（翻攝自IG）Andy（右）與家寧（左）爭議越演越烈。（翻攝自IG）

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