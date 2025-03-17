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Andy猛衝200萬訂閱！網紅吃味怨「相對剝奪感好重」全網罵翻

Andy開撕家寧突破200萬訂閱。（翻攝自臉書）Andy開撕家寧突破200萬訂閱。（翻攝自臉書）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕YouTube頻道「眾量級」Andy開撕前女友家寧一家奪權，被一家人淨身出戶，10年心血付諸流水，引起外界不捨紛紛應援，讓Andy的個人頻道從原先的20萬訂閱，至今衝破228萬訂閱。不過疑似有網紅對此感到吃味發文抱怨，掀起熱議。

Andy於11日發布影片痛訴家寧一家人後，粉絲追蹤數漲幅驚人，對此，有網紅吃味發文直呼「相對剝奪感好重」，表示自己每個月慢慢打拚僅收穫少量粉絲，而Andy拍個爭議影片就猛衝百萬訂閱，苦嘆「我們這種小市民努力不懈也沒有這種運氣跟資格，只好難過個一天休息一下，我沒那種命啊，輪也不會輪到我」。

有網紅羨慕Andy在短短幾天內突破百萬訂閱。（翻攝自Dcard）有網紅羨慕Andy在短短幾天內突破百萬訂閱。（翻攝自Dcard）

貼文曝光後立即引起討論，雖然當事者隨即把文章刪除，但早已被網友截圖轉發到Dcard上，不少人力挺Andy痛批該名網紅，「到底誰會把自己和之前做到百萬訂閱的人比在一起，根本起點就不一樣哪來的相對剝奪感...」、「不是，為什麼這麼多人覺得Andy這麼快衝到100萬不正常啊？他只是拿回屬於他的百萬頭銜而已」、「只看的到別人得到的東西，卻看不到別人失去的東西，難怪沒人想訂閱」、「這種情勒感很重的網紅真的讓人不想支持欸」。

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