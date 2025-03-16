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亞洲電影大獎得獎名單》李康生、楊貴媚雙獲獎！印度片《那道光》奪最佳電影

李康生（左）、楊貴媚分獲最佳男配角、女配角獎。（亞洲電影大獎提供）李康生（左）、楊貴媚分獲最佳男配角、女配角獎。（亞洲電影大獎提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕第18屆亞洲電影大獎今（16）晚在香港頒獎，今年得獎名單「台味濃厚」，包括李康生、吳慷仁、楊貴媚、杜篤之皆有獲獎，終身成就獎則頒給「坎城影帝」役所廣司。

今年獲獎名單中，未有橫掃獎項的「大贏家」，其中包括韓片《破墓》、港片《九龍城寨之圍城》、《默視錄》、《警上添花》通通都拿下兩獎，男女主角分別由《爸爸》劉青雲、《警上添花》沙哈娜戈斯瓦米拿下。

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湯唯獲卓越亞洲電影人大獎。（亞洲電影大獎提供）湯唯獲卓越亞洲電影人大獎。（亞洲電影大獎提供）

楊貴媚以《小雁與吳愛麗》母親一角，擊敗港星李琳琳、韓星林知衍等人獲獎，她高喊「當演員是一輩子最熱愛的工作」，能透過角色體驗到一切，也能傳達女性價值，更感謝林書宇導演，讓大家看到不一樣的楊貴媚，最後直說「我會一直演下去。」

李康生謙稱對手太強，表示是首次拿下亞洲電影大獎最佳男配角獎，搞笑說「雖然我拿過很多男主角，但年紀大了，只能多演一些男配角。」

張東健獲卓越亞洲電影人大獎。（亞洲電影大獎提供）張東健獲卓越亞洲電影人大獎。（亞洲電影大獎提供）

韓國「不老男神」張東健談到拿獎感受，表示時隔10年再赴香港，拿獎非常榮幸，從影30多年的他表示一直做好本分，獎項是動力，會繼續做好演員工作；他還點名想和梁朝偉拍戲，也希望能和合作過電影《危險關係》的張柏芝再合作；湯唯直呼這獎特別，喊話香港導演找自己拍戲，不忘謝謝家人一直以來的支持。

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此外，木村拓哉二女兒木村光希奪下「亞洲飛躍演員獎」，該獎表彰亞洲擁有無限潛力的影壇新星，光希表示能在日本以外獲獎意義重大，未來會繼續交出更多精彩作品。

「第18屆亞洲電影大獎」完整得獎名單：

最佳電影：《你是我眼中的那道光》

最佳導演：吉田大八《生之敵》

最佳男主角：劉青雲《爸爸》

最佳女主角：沙哈娜戈斯瓦米《警上添花》

最佳男配角：李康生《默視錄》

最佳女配角：楊貴媚《小雁與吳愛麗》

最佳新導演：桑蒂亞蘇里《警上添花》

最佳攝影：洪坰杓《哈爾濱》

最佳原創音樂：朱芸編《破・地獄》

最佳新演員：栗原颯人《青春末世物語》

最佳剪接：張嘉輝《九龍城寨之圍城》

最佳編劇：穆罕默德拉素羅夫《一念菩提》

最佳造型設計：崔允銑《破墓》

最佳美術指導：麥國強、周世鴻《九龍城寨之圍城》

最佳視覺效果：金信哲、孫承鉉《破墓》

最佳音響：杜篤之、杜則剛《默視錄》

AFA新世代獎：吳慷仁

亞洲飛躍演員獎：木村光希

亞洲電影人大獎：張東健、湯唯

終身成就獎：役所廣司

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