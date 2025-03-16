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娛樂 最新消息

亞洲電影大獎》42歲吳慷仁獲「新世代獎」雙聲道致詞！親解獲獎原因

〔記者鍾志均／台北報導〕金馬影帝吳慷仁今（16）晚受邀至第18屆亞洲電影大獎頒獎典禮，親領「AFA新世代獎」，以中文、粵語雙聲道致詞，表達對大會的感謝。

吳慷仁獲頒「AFA新世代獎」。（亞洲電影大獎提供）吳慷仁獲頒「AFA新世代獎」。（亞洲電影大獎提供）

「AFA新世代獎」公開後，吳慷仁受到部分網友質疑，他已出道多年，早已不算「新世代」演員，直到致詞時親自解釋獲該獎原因，讓人恍然大悟。

大會公開吳慷仁主演的《富都青年》、《但願人長久》等多部作品，讓他在台下露出驚訝神情，直到走到台上從東京國際影展主席安藤裕康手中拿下獎座，表示「我不知道會放這麼多之前拍的影片，謝謝大會頒這個獎給我。」

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今年42歲的吳慷仁自嘲「我的年紀40幾了，已經不是New Generation（新世代），後來才明白，大會希望把這獎頒給我，希望做一個傳承，我瞬間明白了他的意思，希望我加油，是一種鼓勵，也是提醒。」

吳慷仁還點名今年入圍女配角的楊貴媚、男配角的朱栢康等人，表示來到香港非常開心，會繼續努力，又說「香港電影給我很多啟發，希望當演員的身分幫助到更多的新導演。」

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