家寧聲明露破綻！反咬Andy「1句話破功」 律師李怡貞揪敗筆

「眾量級CROWD」Andy（左）與家寧徹底撕破臉。（翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕百萬訂閱YouTube頻道「眾量級CROWD」Andy日前釋出影片開斯前女友、昔日頻道夥伴家寧及其母親，同時列出8大罪狀指控苦心經營10年的心血遭奪走；如今，家寧公司群海娛樂也打破沉默發出6點聲明反咬Andy。不過，家寧這份聲明看在律師李怡貞眼裡，直指其中出現「這一句話」研判對方應該沒有找律師，更喊話Andy可以放心了。

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針對家寧稍早的6點聲明，李怡貞今（14日）晚在臉書指出群海娛樂在聲明最後一點提到「對任何不實指控保留法律追訴權」，她解釋雖然聲明反擊落落長，但光看到這一句就可以讓Andy放心了，她研判群海娛樂應該是沒有找律師，「如果是有律師的話，那麼可能律師程度跟要賠我七億的AI裁判費的那位一樣。」

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李怡貞表示，追訴權是「追訴犯罪的權力」也就是只有在「刑事案件」中才會產生，並由檢察官來行使的權利，因此一般人不會有。此外，當檢察官在偵查結束之後，認為被調查的當事人確實做了某種犯罪行為，檢察官便會行使這個權力來向法院提起訴訟，最後不忘譏諷死對頭陳沂，「不懂去問奈何橋，她很懂，她剛被行使追訴權了。」

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