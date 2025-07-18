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台灣網紅赴馬旅遊竟遭警勒索陪酒！手機證據全曝光

台灣網紅妍兒。（翻攝IG）台灣網紅妍兒。（翻攝IG）

〔記者胡御柔／台北報導〕台灣網紅妍兒近日前往馬來西亞首都吉隆坡旅遊，卻在當地遭遇驚悚經歷不僅被員警遭勒索高達一萬馬幣（約新台幣七萬元），還被強迫打開銀行APP查看存款，更在過程中遭遇性騷擾。事件曝光後，立刻引發網友與社會高度關注。

妍兒在社群上還原整起事件過程，表示當時她在街頭遭警方攔下臨檢，正在翻找護照時，不小心觸碰手機錄影鍵，沒想到卻惹怒一名員警，對方當場大聲斥責：「為什麼要偷拍我？」隨即強制她下車並沒收手機，還威脅說：「你要罰一萬馬幣，不然我就上銬帶你去警局關一晚！

之後，警方要求她將手機語言從中文切換為英文，再親自操作手機，刪除誤拍的影片，甚至翻看她旅遊期間的所有照片。接著還強行打開她的銀行 APP，查看帳戶餘額，並質問：「你可以換多少馬幣？」

事態更惡劣的是，該名員警竟提出「給我一千馬幣，下班後陪我去酒吧喝酒，我就放你走」的荒唐要求。妍兒在被獨自留在警局期間，也遭到多名員警搭訕，詢問她是哪裡人、是否單身，甚至不斷追問「為什麼在哭」，令她感到極度羞辱與不安。

妍兒也在 IG 公開與警方的對話紀錄等證據，並表示此案目前已正式立案調查。她強調，雖然遭遇令人難以置信的經歷，但仍有許多正義的馬來西亞朋友願意伸出援手，提供協助與聲援。

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妍兒（@yaner.f）分享的貼文

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

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