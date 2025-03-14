家寧聲明避答2關鍵 異色檔案DK認為不單純

百萬YouTuber「眾量級CROWD」Andy（右）、家寧2024年宣布分手，如今爆出財務分配有問題。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕百萬YouTuber「眾量級CROWD」Andy、家寧2024年宣布分手，男方日前拍片指控家寧一家人奪走他經營10年的頻道，他自己也只能每月領5.5萬元的薪水，更別說頻道商標早就落入家寧媽媽曾淑惠手裡。今（14）晚家寧發聲明提出6點反擊Andy，但看在「異色檔案」DK眼裡，卻發現家寧對2個關鍵問題根本沒有解釋清楚。

同樣身為百萬YouTuber「異色檔案」DK認為群海娛樂的聲明存在問題。（翻攝自YouTube）

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DK今晚在社群發文，表示自己看了群海娛樂的聲明之後，仍對兩點感到疑惑：

1、財報為什麼不能公開？

DK認為Andy說自己從沒看過公司帳本，故現在要求查帳，公司卻遲遲不給看，這很奇怪。DK直指「如果一切合法、分配合理 那公開財報不就能讓爭議結束？」如今群海娛樂僅發聲明，卻未提供任何數據，「這樣只會讓人覺得詭異 財務分配到底有沒有問題？」

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2、Andy的薪水真的合理嗎？

群海娛樂指出「固定薪水＋獎金」當初雙方（Andy、家寧）都同意，「但問題是 這樣的薪資制度 有符合頻道實際收益嗎？」DK想知道「頻道一年賺多少？分潤比例怎麼算？」並指出，若頻道年收入上千萬，Andy卻每個月只領到薪水5.5萬元，這樣的分配模式「真的合理嗎」？

Andy表示自已雖然是股東，但卻每個月領5.5萬元的薪水。（翻攝自YouTube）

基於以上兩點疑問，DK認為群海娛樂的聲明並沒有回應核心問題，只不過是兜圈子，只要公開財報，一切就能清楚明白，不知道為何群海娛樂卻不願意這麼做，DK認為「難免讓人產生更多疑問」。

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