《上班不要看》解散救不回…呱吉自責落淚「內幕全說了」

呱吉自責沒讓「上班不要看」賺到錢，直播過程難忍激動情緒落淚哽咽。（組合照，翻攝自YouTube）

〔記者邱奕欽／台北報導〕49歲「呱吉」邱威傑創立經營YouTube頻道《上班不要看》自2015年12月1日起，製作拍攝過諸多題材、類型的影片，更因此捧紅蔡哥、阿傑等YouTuber，沒想到成軍將屆滿10年之際宣布團隊正式解散。然而，呱吉深夜透過直播談及解散主因，過程中更難忍悲傷情緒潸然淚下，哽咽道「最後一記重拳，是來自上班不要看的財務虧損。」

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呱吉昨（13日）發出聲明宣布解散頻道《上班不要看》後，深夜獨自開直播敘述原委，他表示，蔡哥在去年5月離開後僅剩小歐在幕前，自己不禁開始思考頻道是否還有存在的必要，當時的想法為，「上班不要看是大家的祖厝，如果繼續把爐灶守著，也許總有一天大家會回來吃飯。」

第二個原因，呱吉透露，公司去年上半年的成績不錯，不過因自己對青島東路政治表態，頻道從同年6月開始受到嚴重影響、急轉直下，原本計畫在去年底就將頻道結束，但恰逢成員結婚，因此又多撐一個月。

最終擊垮頻道的關鍵主因，呱吉坦言仍是不敵財務虧損，「最後一記重拳，是來自上班不要看的財務虧損...」儘管已先自掏腰包墊了半年的資金，但年底卻尚有400萬的資金缺口，虧損占比最大的200萬至300萬就是走鐘獎，「這400萬是很重的一拳，真的撐不住了，真的不能再當作沒聽見了。」

因此，呱吉決定於1月付完年終獎金、資遣費後收掉公司，身為老闆無法讓頻道由虧轉盈，他為此相當自責，卻也不得不選擇結束9年心血，更獨自攬下所有責任，「如果有任何錯誤的話，失敗就在我身上。」過程中難忍激動情緒在鏡頭前哽咽落淚，不過他也自勉未來仍會和成員繼續前進。

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