（影）《上班不要看》YT成立9年宣布告終！呱吉證實：跟青春說再見

〔記者林欣穎／台北報導〕網紅呱吉成立YouTube頻道「上班不要看」9年多，今（13）日發文宣告即將結束，「跟我們的青春說再見」，並在結尾幽默自嘲表示：「上班不要看拍得很好，下次不要再拍了。」

呱吉宣布頻道「上班不要看」將結束。（翻攝自臉書）

呱吉在文中提到頻道「上班不要看」於2015年底成立，2017年團隊人數成長到10人，那時候做了很多讓人印象深刻的經典，例如美食廢人、巴傑羅斯、還有每次都讓員工焦頭爛額的週記系列。

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很多系列性作品如今都不再做了，可能是觀看數下滑、觀眾不愛看了，也可能是開創這個系列作品的老成員離開，為了尊重成員的創意，就將它封印在每個人的回憶裡。呱吉表示：「這就是過去這九年不斷往前走，不斷遺落裝備，但是也不斷撿到新道具的冒險歷程。」

他坦言維繫一個團體很不容易，頻道是所有成員共同創造出來的成果，「就像前面說的，也許就像某個被封印起來不再拍的影片，上班不要看也到了該把專案結束的時候。我覺得自己已經無法再帶這些美好的回憶去更遠的地方。」

上班不要看團隊合照。（翻攝自IG）

呱吉表示，這是上班不要看這個「專案」的結束，不是他個人的，也不是這個團體任何一個成員的，更不是至今仍在支持的觀眾的結束。「明天太陽升起之後，我們都會在自己的路上繼續往前走。未來的事情很難說，也許哪天我們一時興起，又Travel Maker起來了也說不一定。但現在我只想和大家好好吃個飯，跟我們的青春說再見。」

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