太狠了！眾量級Andy控家寧母女奪權 台南Josh祝她們「萬事如意」

號稱擁有「反指標之力」、挺誰誰就倒的棒球網紅「台南Josh」。（翻攝自IG）

〔即時新聞／綜合報導〕YouTuber「眾量級」Andy與家寧去年10月分手後各自成立新頻道，Andy近日突然上片指控家寧一家奪走經營10年的頻道，且10年來每個月領的錢相當少，分手後更是一無所有，大批網友、網紅紛紛聲援。擁有「反指標之力」、挺誰誰就倒的棒球網紅「台南Josh」則跳出來「祝福拿走別人心血的人都萬事如意」，笑翻大批網友！

台南Josh因為過去預測棒球賽事總是失利，被網友視為「反指標」，今年台灣隊經典賽資格賽與西班牙爭搶最後門票前，台南Josh刻意披上西班牙國旗，公開「力挺」西班牙，反指標之力果真又發威，最後台灣隊如願擠進正賽，大批球迷甚至笑稱台南Josh根本是「國師」，台灣隊能取勝的最大功臣就是台南Josh。

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Andy發片指控前女友家寧母女奪走辛苦經營了10年的頻道。（翻攝自YT）

這次Andy指控前女友家寧母女奪走辛苦經營了10年的頻道，自己已經一無所有，網紅朋友紛紛伸援，台南Josh也以自己的方式替Andy加油。他在個人Threads上發文表示，「大家都在竭盡所能的幫忙Andy老師，可是我好像幫不上什麼忙，加上也不認識人家，不要亂蹭好了，單純祝福所有拿走別人心血的人都萬事如意！」

網友看完後笑翻，「這根本是國師級祝福」、「國師出馬了」、「慘了，這萬事如意大條了！」、「Josh老師法力祭天」、「太狠了，直接下咒」、「國師加油繼續發威！」、「最後一句就夠了！」、「好惡毒的咒術」、「這是我看過最狠的祝福！」

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