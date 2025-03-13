眾量級內鬨失控！竟爆「Andy幣」詐騙 他出手怒斥真相

「眾量級」事件越演越烈，甚至出現以Andy為名義的虛擬貨幣項目，而Andy本人也發出聲明澄清。（翻攝自IG）

〔記者侯家瑜／台北報導〕YouTuber眾量級爆出奪權內幕，Andy日前無預警拍片開撕家寧與其家人，家寧至今尚未對外回應。事件越演越烈，甚至出現以Andy為名義的虛擬貨幣項目進行宣傳，而稍早他也發出聲明澄清。

Andy發文澄清，呼籲粉絲小心受騙。（翻攝自Threads）

Andy表示最近發現有虛擬貨幣項目以Andy老師的名義進行宣傳，甚至推出所謂的Andy幣，並以紀念、支持等理由吸引投資者。對此，他嚴正聲明：「我本人與該加密貨幣無任何關聯，也未參與任何相關操作。請大家務必謹慎投資，避免陷入詐騙或不實宣傳。所有財務決策應基於理性分析，而非情緒或名人影響。」

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Andy請大家提高警覺，確保自身資產安全，「如果你發現有人利用我的名義推廣此類投資項目，請立即提醒周圍的人，並幫助澄清事實。感謝大家的理解與支持！」

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