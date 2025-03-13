晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

眾量級內鬨失控！竟爆「Andy幣」詐騙 他出手怒斥真相

「眾量級」事件越演越烈，甚至出現以Andy為名義的虛擬貨幣項目，而Andy本人也發出聲明澄清。（翻攝自IG）「眾量級」事件越演越烈，甚至出現以Andy為名義的虛擬貨幣項目，而Andy本人也發出聲明澄清。（翻攝自IG）

〔記者侯家瑜／台北報導〕YouTuber眾量級爆出奪權內幕，Andy日前無預警拍片開撕家寧與其家人，家寧至今尚未對外回應。事件越演越烈，甚至出現以Andy為名義的虛擬貨幣項目進行宣傳，而稍早他也發出聲明澄清。

Andy發文澄清，呼籲粉絲小心受騙。（翻攝自Threads）Andy發文澄清，呼籲粉絲小心受騙。（翻攝自Threads）

Andy表示最近發現有虛擬貨幣項目以Andy老師的名義進行宣傳，甚至推出所謂的Andy幣，並以紀念、支持等理由吸引投資者。對此，他嚴正聲明：「我本人與該加密貨幣無任何關聯，也未參與任何相關操作。請大家務必謹慎投資，避免陷入詐騙或不實宣傳。所有財務決策應基於理性分析，而非情緒或名人影響。」

相關新聞：家寧一家慘遭撻伐！Andy籲網友理性「已交給法律處理」

Andy請大家提高警覺，確保自身資產安全，「如果你發現有人利用我的名義推廣此類投資項目，請立即提醒周圍的人，並幫助澄清事實。感謝大家的理解與支持！」

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

在 Threads 查看
點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中