不捨Andy被榨乾 天后闆妹霸氣出手「願給500萬創業基金」

Andy指控前女友家寧一家奪走他經營10年的頻道，天后闆妹（右圖）聲援表示願意給Andy 500萬元創業基金。

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬YouTuber「眾量級」Andy與搭檔家寧分手後，11日出面爆料對方一家把頻道奪走，多年來自己只領固定月薪，甚至連孝親費也付不出來，分手後自己一無所有。對此，網路聲量一面倒力挺Andy，不少網紅同業也紛紛斗內聲援，人氣直播主「天后闆妹」也霸氣發聲，願意給Andy500萬元創業基金。

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天后闆妹昨（12）日晚間在IG直播中被問到Andy與家寧一事，大方開口表示願意給Andy500萬元創業基金，並建議家寧誠懇道歉。事後，天后闆妹也透過社群Threads發文，暖心喊話「100（萬）～500（萬）都沒問題～不用入股，Andy有需要我們都在」，此舉被大批網友讚翻，「帥爆」、「太帥了」、「闆妹好威喔～霸氣！」

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Andy於11上傳影片中開撕家寧一家人，列出家寧與其母親的8大罪狀，包含10年間每月只領固定薪資、無法查公司帳目、分手後不能登入眾量級社群、股權分配不公、被革除董事一職同時簽署保密協議、被告知是借名登記公司、眾量級商標遭家寧媽媽用個人名義申請、分手後被斷金援等等，讓Andy感慨10年來心血付諸流水，自己變得「一無所有」，只能搬回租金6000元的小套房，甚至剪片電腦都是跟友人借來，只剩一台舊相機，令外界看了相當不捨。

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