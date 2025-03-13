Andy自爆被榨乾「一無所有」獲免費贈房 家具和裝潢業者也出手

YouTuber頻道「眾量級」Andy（左）指控家寧（右）及其母親。（翻攝自臉書）

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕YouTuber「眾量級」Andy近日公開控訴前女友家寧對他的不公待遇，更直言分手後變得一無所有，引發譁然。對此，擁有13年地產投資專業經驗的「地產阿北」今日宣布將免費送一間房給Andy。

「地產阿北」在Threads發文向Andy表示，他知道Andy的委屈遭遇以及買不起房的痛苦，因此決定出手相挺，想免費送他一間房，「也恭喜你一夜衝百萬訂閱」，希望Andy有空聯繫他。

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貼文曝光後掀起熱議，目前已吸引4.1萬人按讚，許多網友紛紛表示驚訝，也有多位業者相繼響應「贊助」行動，「我個人願意送你一套沙發並運到你住處，不管你有沒有接受那間房子，都可以聯絡我，或是不要沙發 任選一套傢俱或是床都可以」、「你送房我送基本裝潢修繕，木工水電油漆我都幫你處理」、「如果真的成了，我們生源實木挺一個，送全室木地板」、「有了房子必須要有燈吧！我們靖軒科技連工帶料直接幫您處理到好」、「如果真的有成功！『南臺灣總鋪師』入厝我們贊助辦桌」。

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