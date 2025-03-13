Andy月領5.5萬一度想放棄拍片 家寧窩心喊「撐下去」網驚：細思極恐

百萬YouTuber「眾量級」Andy、家寧去年宣布分手。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬YouTuber「眾量級」 Andy、家寧去年宣布分手，男方11日拍片指控前女友一家人奪走他經營10年的頻道，引起討論，網友也挖出昔日兩人互動片段，Andy曾提及家寧做1事讓他備感窩心，如今看來卻讓網友覺得細思極恐。

Andy（左）與家寧過往片段被挖出。（翻攝自YT）

「眾量級」頻道在2017年突破百萬訂閱大關，當時Andy與家寧便拍攝Q&A回答影片回饋觀眾，被問到「你們兩個有沒有做過哪些事讓對方覺得很窩心？」家寧提到Andy曾幫她向網友討生日祝福，而Andy則是坦言自己一度想放棄拍片，「可是家寧一直叫我要撐下去，叫我一直努力、要堅持，這部分也感謝家寧一直在幫我。」

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Andy拍片爆料對家寧一家提出指控。（翻攝自YT）

如今Andy拍片爆料自己分手後「一無所有」，除了揭露女方家人掌握大部分股權及頻道商標被家寧母親以個人名義註冊等，更提到自己多年來只領5.5萬月薪。網友們翻出當年這段Q&A影片，不禁直呼「因為Andy如果放棄，+0就沒法利用他撈錢啊」、「家寧：你不拍片～我怎麼吸你血」、「事情爆出之後，看他們之前的影片都覺得細思極恐」、「你不拍片，她們家吃穿靠誰」。

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