狗咬人，人告狗！《被告汪星人》神犬猛奪坎城「狗狗金棕櫚」

《被告汪星人》海報。（双喜提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕曾以《沒人愛小姐》獲法國凱薩獎提名的莉蒂西亞杜希首度自編自導自演電影《被告汪星人》，飾演片中狗主角「宇宙」的Kodi接棒前年《墜惡真相》的「梅西」，勇奪去年坎城影展「狗狗金棕櫚」最佳狗演員獎。莉蒂西亞形容曾是浪浪的Kodi臉上充滿故事，「牠在片場內外都被當作家人般對待，既迷人又脆弱，內心充滿愛。」

該片入選去年坎城影展「一種注目」單元，以輕快諷刺的喜劇基調，帶領觀眾一同參與一場荒謬的「狗狗生存權辯論戰」。莉蒂西亞透露劇本靈感來自於一名狗主人因其愛犬行為不當而被送上法庭的真實案件，當時引起居民憤怒，認為狗夠被視為可以隨意處置的財產。她把故事改編，將審判的對象變成了狗狗本身，從而發展成一部生動的法庭喜劇，既探討動物權利，也涉及女性在社會中的地位。

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《被告汪星人》片中的狗主角「宇宙」由Kodi飾演，勇奪去年坎城影展「狗狗金棕櫚」最佳狗演員獎。（双喜提供）

為了尋找片中最重要的狗狗「宇宙」，莉蒂西亞曾在法國試鏡了數十隻典型的「狗演員」，最終得知有一家人以獎勵而非懲罰的方式訓練狗狗，終於發現了有著她理想外貌的救援犬Kodi。為了和Kodi合作，她也和動物訓練師進行了大量排練，不過她說拍攝時，Kodi難免還是會有「自由發揮」的時候，「但我們每天平均能拍到10分鐘的好素材」。

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至於拍攝過程碰到較大的難題，就是劇本中希望宇宙能像狼一樣嚎叫，但Kodi根本不會這樣做。莉蒂西亞回憶「我們當時有點慌，後來訓練師發現，當他們模仿小貓飢餓時的叫聲時，Kodi就會嚎叫，找到適當的刺激來引導動物的表現，是很有趣的過程。」

莉蒂西亞也透露，最初劇本裡有很多狗狗表演的橋段，Kodi也確實能夠順利做到，但在剪輯時被她刪掉了，「畢竟這部電影不是關於這隻狗能做什麼，而是關於牠向我們傳遞的情感，Kodi最美的地方，就是牠看人的眼神。」她也表示，目前Kodi已滿10歲，很高興牠在退休前能享受一些悠閒時光。

莉蒂西亞杜希自編自導自演《被告汪星人》，和金棕櫚最佳狗演員Kodi合作。（双喜提供）

《被告汪星人》描述律師艾薇兒（莉蒂西亞杜希飾）在職場上經常接下被看衰的案件，官司屢戰屢敗，為了保住飯碗，她決心要勝訴一次，沒想到新上門的當事人，竟是因咬傷人而面臨安樂死的狗狗「宇宙」，以及牠不修邊幅的視障飼主。這場地球人控告汪星人的法庭戰，更因為媒體炒作與政客搧動，成為全國熱門話題，在各路人馬論戰交鋒之下，她能夠成功守護「宇宙」的狗命嗎？電影將於4月2日春假連假正式在台上映。

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