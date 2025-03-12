（連線專訪）化身無痛先生被整慘自嘲報應 星二代傑克自爆為愛做了這件事

〔記者許世穎／台北－洛杉磯連線專訪〕曾演出《黑袍糾察隊》的星二代傑克奎德在新片《無痛先生》化身英雄救美的「無痛怪咖」，在片中挑戰極限痛感。他在春節檔電影《完美伴侶》折磨機器人女友，這次換自己被整慘，接受專訪時被女主角安柏米桑德猛虧是報應，他本人也大方承認，更笑說「我之前完全沒想到這個連結，這太棒了！」

傑克奎德在新片《無痛先生》化身英雄救美的「無痛怪咖」，在片中挑戰極限痛感。 （UIP提供）

傑克是丹尼斯奎德和前妻梅格萊恩的愛子，在《無痛先生》飾演因遺傳性疾病而無法感受到痛覺的銀行副理納森，當銀行遭遇搶劫，安柏飾演的夢中情人雪莉還被挾持為人質，他不得不放下一切顧慮，展開一場不計代價的救援行動，他天生無痛的弱點竟意外變成拯救愛人的關鍵能力，傷痕累累但勇氣十足。

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本身就是動作片的忠實影迷的傑克直說最愛80、90年代那些充滿樂趣的作品，「這也是我毫不猶豫接下這個角色的原因之一，當一部動作片做到極致時，它會讓你產生情感共鳴，甚至觸動你。而我喜歡這部電影的地方，就是它深受經典動作片的影響，並且聚焦於樂趣本身。」

由於角色挨揍、受傷甚至被子彈打中都不能有反應，傑克直說這可能是整部電影最大的挑戰，「因為這是一部動作片，而我飾演的角色完全感受不到痛覺，但他又不是受過訓練的戰士，所以要找到一種適合的戰鬥風格，讓他看起來既真實又符合角色的背景，確實是個很大的挑戰。」

傑克奎德（左）在新片《無痛先生》愛上安柏米桑德飾演的雪莉，為了拯救她豁出去。（UIP提供）

電影的特技團隊為此設計了一種特別的動作風格，傑克表示，最難的就是在角色挨打的時候不皺眉、不本能地反應，「雖然我也有過動作戲的演出，但重點是要努力擺脫以往在拍攝打鬥戲時學到的東西」，他形容《無痛先生》的訓練和排練甚至動作場面都比他之前參與的任何一部作品都多，「這確實是一項挑戰，但也非常值得，我玩得很開心！」

傑克奎德（左）和安柏米桑德為了新片《無痛先生》接受本報專訪。（UIP提供）

片中傑克為愛豁出去，被問到現實中是否曾為愛做過瘋狂的事情，安柏表示自己曾經給另一半驚喜，「但頂多就是瞞著對方提早搭機回去，雖然像是一件小事，但在當下卻覺得很重大。」傑克則說情人節時因為不在女友身邊，特地找來街頭合唱團唱情歌給她聽，更說一唱就是半小時，讓安柏聽了驚呼「唱了半小時?!」他當場笑言「本來還打算唱一小時咧！而且我一開始不確定這是浪漫還是很吵，幸好結果很棒，鄰居也很開心！」《無痛先生》將於本週五白色情人節（14日）在台上映。

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