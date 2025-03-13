007深情詮釋同志孤寂！丹尼爾直呼「這就是每天起床的理由」

丹尼爾克雷格在《QUEER》展現對愛情的渴望與孤獨。（采昌提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕《以你的名字呼喚我》名導盧卡格達戈尼諾改編《裸體午餐》作家威廉布洛斯同名小說的最新動人愛情力作《QUEER》，找來「007」丹尼爾克雷格完美演繹中年同志對愛情的渴望與孤獨。丹尼爾表示，一直渴望能跟盧卡合作，因此在接獲本片邀約後，絲毫不看題材便立刻點頭演出。

由於導演盧卡格達戈尼諾是丹尼爾的粉絲，因此在討論合適演出人選時，便提出希望能有機會與他合作。同樣地，丹尼爾也一直渴望能有機會跟盧卡合作，他表示：「吸引我加入這個項目，最簡單的答案就是盧卡。我從過去幾年開始，每部他的電影，上映後我都會虔誠地觀賞，並對他每部作品的獨特性，與他不斷挑戰電影界『可接受範圍』的做法感到深深震撼。」

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丹尼爾克雷格（右）與德魯史塔基在《QUEER》有精彩對手演出。（采昌提供）

片中丹尼爾演繹愛上年輕男子的50歲美國移民，深情演繹對渴望之人的迷戀，細膩詮釋角色尋找愛情過程中的苦痛、脆弱、孤獨，精湛演技讓他在獎季入圍近30項最佳男主角獎。

丹尼爾也坦言：「這就是我一直在等待的角色！能夠在我的職業生涯中做到我所做的一切，然後在這個階段接到這樣的角色，真是一種難以置信的榮幸。在這部電影裡，我幾乎把所有面向都展現了出來。對我來說，能演繹這樣的角色，就是讓人每天起床的理由。」

此外，丹尼爾也參與治裝過程，主動向擔任本片服裝設計，同時也是精品品牌「LOEWE」創意總監的強納森安德森提議，要穿上「吊襪帶」重現原著作者布洛斯與情人的舊照。片中一場他跟飾演其情人的德魯史塔基的關鍵舞蹈戲，兩人耗時兩個月進行舞蹈與肢體訓練，初相識便穿上緊身衣在地上打滾，特別的經驗也讓丹尼爾印象深刻。

《QUEER》將於3月21日在台上映，發行商也將在3月14日推出「白色情人節特別場」，不僅能透過TITAN廳超高品質大銀幕中搶先觀賞片中唯美場面，更能帶走「台灣獨家限量QUEER電影厚磅帆布托特包」，請粉絲千萬別錯過這難得的觀影機會。

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