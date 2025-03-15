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娛樂 最新消息

Andy反擊！洩內幕打臉家寧母女 總營收破億「慘領695萬」

〔記者邱奕欽／台北報導〕百萬訂閱YouTube頻道「眾量級CROWD」Andy日前釋出影片開撕前女友、昔日頻道夥伴家寧及其母親，同時列出8大罪狀指控苦心經營10年的心血遭奪走；如今，家寧公司群海娛樂也打破沉默發出6點聲明反咬。然而，Andy今（15日）凌晨時分再逐一回擊。

Andy深夜釋出影片，針對群海娛樂指控逐一反擊。（翻攝自YouTube）Andy深夜釋出影片，針對群海娛樂指控逐一反擊。（翻攝自YouTube）

Andy深夜釋出最新影片，反駁群海娛樂的指控，他表示更改營收地址是為了讓頻道恢復盈利，況且張家寧知情此事，他事後也登不進去更未拿到分文錢，「被拔掉之前盈利都是進入張爸爸和張媽媽的個人外幣帳戶，也不是我的個人外幣帳戶。」

Andy原先指控僅領取固定月薪，隨著家寧在聲明中提及自2018年10月至2024年9月，Andy除了每月固定薪資外，還通過績效獎金及其他收益分配獲得報酬，與其指控不符。針對此事，Andy對張媽媽提出質疑，「您為了保障跟張家寧生活，為何公司設立股權您是佔50％呢？而不是我跟張家寧各佔50％，現在又您說成只是借名登記的股東。」

不僅如此，Andy透露頻道經營至今，營收粗估起碼超過1億元，遠遠超過他每月領取的固定薪資，每一筆累計算下來總共只領了695萬元，「經額跟妳提到的差距甚大！」他盼張媽媽公布算法，也望張爸爸盡快處理乾淨，將清楚的帳戶與金流整理給他，讓此事儘快落幕。

但實際上，Andy去年更改頻道營收地址還傳訊告知家寧，「我只是想把頻道盈利打開，無任何用意，眾量級頻道永遠屬於我和你的，請您別擔心。」豈料，隔天他就遭封鎖帳號，駁斥對方指控無法提取帳戶金錢的說法。

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