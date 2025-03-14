晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

挺爆Andy！3天抖內金額「飆破737萬」 粉絲激讚：台灣人團結真猛

Andy列出8大罪狀，指控苦心經營10年的頻道遭奪走。（翻攝自YouTube）Andy列出8大罪狀，指控苦心經營10年的頻道遭奪走。（翻攝自YouTube）

〔記者邱奕欽／台北報導〕百萬訂閱YouTube頻道「眾量級CROWD」Andy昨（11日）釋出影片開斯前女友、昔日頻道夥伴家寧及前女友母親，並列出8大罪狀，指控苦心經營十年的頻道遭奪走。然而，許多YouTuber、網紅及網友紛紛現身留言區聲援「贊助律師費」，沒想到截至今（14日）晚9時，抖內總金額已突破737萬元，讓網友們慷慨激昂狂喊「台灣人團結真的猛！」

相關新聞：家寧聲明露破綻！反咬Andy「1句話破功」 律師李怡貞揪敗筆

Andy釋出對家寧與其母親的指控影片剛滿3天，觀看人次一舉衝破888萬，頻道訂閱數更爆炸性激增至185萬，許多網紅、YouTuber、國內外粉絲都現身留言區力挺「幫補血」、「贊助律師費」，包含好棒bump、洋蔥、小A辣、篠崎泫、奎丁、一隻阿圓、賤葆、林進等人都紛紛伸出援手抖內。 

截至晚間9時30分，Andy頻道累積抖內總金額已達737萬0590元台幣。（翻攝自網路）截至晚間9時30分，Andy頻道累積抖內總金額已達737萬0590元台幣。（翻攝自網路）

然而，有網友好奇Andy的YouTube頻道「斗內金額」究竟有多少，因而為此設計試算公式後發現，累積抖內總金額在今日下午1時就已達716萬元台幣，網友們見狀群情鼎沸激讚，「台灣人的團結真的猛。」然而，截至晚間9時30分，Andy頻道的累積抖內總金額更達737萬元台幣，成功處理14045筆捐款，相當可觀。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中