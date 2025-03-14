挺爆Andy！3天抖內金額「飆破737萬」 粉絲激讚：台灣人團結真猛

Andy列出8大罪狀，指控苦心經營10年的頻道遭奪走。（翻攝自YouTube）

〔記者邱奕欽／台北報導〕百萬訂閱YouTube頻道「眾量級CROWD」Andy昨（11日）釋出影片開斯前女友、昔日頻道夥伴家寧及前女友母親，並列出8大罪狀，指控苦心經營十年的頻道遭奪走。然而，許多YouTuber、網紅及網友紛紛現身留言區聲援「贊助律師費」，沒想到截至今（14日）晚9時，抖內總金額已突破737萬元，讓網友們慷慨激昂狂喊「台灣人團結真的猛！」

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Andy釋出對家寧與其母親的指控影片剛滿3天，觀看人次一舉衝破888萬，頻道訂閱數更爆炸性激增至185萬，許多網紅、YouTuber、國內外粉絲都現身留言區力挺「幫補血」、「贊助律師費」，包含好棒bump、洋蔥、小A辣、篠崎泫、奎丁、一隻阿圓、賤葆、林進等人都紛紛伸出援手抖內。

截至晚間9時30分，Andy頻道累積抖內總金額已達737萬0590元台幣。（翻攝自網路）

然而，有網友好奇Andy的YouTube頻道「斗內金額」究竟有多少，因而為此設計試算公式後發現，累積抖內總金額在今日下午1時就已達716萬元台幣，網友們見狀群情鼎沸激讚，「台灣人的團結真的猛。」然而，截至晚間9時30分，Andy頻道的累積抖內總金額更達737萬元台幣，成功處理14045筆捐款，相當可觀。

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