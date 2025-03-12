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「眾量級有問題」洩端倪！Andy血淚控8罪狀 他5年前神預言：怪怪的

Andy（右）列出8大罪狀控訴家寧一家。（翻攝自IG）Andy（右）列出8大罪狀控訴家寧一家。（翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕百萬訂閱YouTube頻道「眾量級」Andy昨（11日）釋出影片開斯前女友、昔日頻道夥伴家寧及前女友媽媽，讓他「分手後一無所有」，更洋洋灑灑列出對方一家人8大罪狀。豈料，隨著Andy踢爆家寧一家人將頻道奪走、金流不透明等內幕，臉書粉專「智財散步」被發現其實5年前早就精準預言此事。

Andy在影片中列出的8項指控，包含10年間每月僅領固定薪資、無法查公司帳目、無法登入眾量級社群帳號、股權分配不公、遭革除董事一職、被告知自己是被借名登記、家寧母親以個人名義申請眾量級商標、分手後立刻遭斷金援，10年來的努力全付諸流水讓他感慨萬千，「沒想到分手後，這家人變那麼無情。」

相關新聞：眾量級「前工具人」再揭黑幕 爆料家寧劈腿「男友當兵還交往Andy」

值得注意的是，臉書粉專「智財散步」早於2020年5月10日分享一篇談論「眾量級」頻道的商標申請人文章，當時已經直言申請人非「眾量級」的創辦人張家寧及王崇睿，而是「曾Ｏ惠」，文章甚至透露有粉絲表示「曾Ｏ惠」是群海娛樂股份有限公司的董事長，而「張家寧」及「王崇睿」則為該公司的董事。

臉書粉專「智財散步」5年前提出的質疑與Andy如今的指控如出一轍。（翻攝自臉書）臉書粉專「智財散步」5年前提出的質疑與Andy如今的指控如出一轍。（翻攝自臉書）

不僅如此，臉書粉專「智財散步」當時也提出質疑，公開在文中表示，「只是小編還是相當好奇，為什麼不是以公司名義作為申請人？」同時也在留言區表示，「在智慧財產權產業多年，看過許多案例，只想說：當你覺得哪裡怪怪的，那就真的是怪怪的！」、「你也知道，合作的時候總是什麼都好，撕破臉的時候就...」

如今，Andy事隔5年踢爆頻道不為人知的暗黑內幕，竟然與該粉專的文章如出一徹，隨即引來大批網友朝聖直呼「神準預言家！」、「這才是鐵口直斷」、「根本先知」、「太扯神預言....」、「麻煩收下我的膝蓋」。

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