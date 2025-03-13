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娛樂 日韓

男神變渣男？ 金秀賢、金賽綸情愛恩怨懶人包一次看

金賽綸（左）與金秀賢的親吻照流出，外界開始相信兩人或許談了戀愛。（翻攝自YouTube）金賽綸（左）與金秀賢的親吻照流出，外界開始相信兩人或許談了戀愛。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國24歲藝人金賽綸上（2）月16日驚傳過世，由於金賽綸10歲就出道，更曾與元斌拍攝過《大叔》，故噩耗傳來韓國上下震驚，不敢相信。金賽綸過世後，一名自稱「金賽綸姨母」的人流出金賽綸未曾公開的長文，文中提到金賽綸與金秀賢談了6年戀愛，且兩人交往當時金賽綸尚未成年，引起韓國社會撻伐。

2022年金賽綸與前公司YG娛樂合約到期後，轉加入金秀賢所屬「Gold Medalist」公司，不過金賽綸曾抱怨自己積極工作卻沒拿到應得酬勞，後來金賽綸爆出酒駕事件，撞毀電線桿與變電箱，導致57家店鋪停電3小時，最終被罰款2000萬韓圜（約新台幣46萬），據韓媒報導，該筆罰款由經紀公司代繳。

金賽綸生前因酒駕面臨高額賠償金。（翻攝自IG）金賽綸生前因酒駕面臨高額賠償金。（翻攝自IG）

酒駕事件後金賽綸形象大受影響，導致無戲可接，更影響到Netflix戲劇《獵犬》，需支付賠償金，當年說好的金額為70億韓圜（約新台幣1.7億元），然而金賽綸本人親自下跪求和解，最終才把金額從70億殺價到7億韓圜（約新台幣1700萬元）。由於當時金賽綸經紀合約簽在金秀賢與李洛維共同創立的「Gold Medalist」公司，但當時兩人皆未盡到協助金賽綸的責任，反倒頻頻向金賽綸追債，造成她極大壓力。金賽綸雖有意償還，但經濟能力卻不足，受到財務困難影響，她甚至到咖啡廳去打工，沒想到還是被認出來，甚至遭受騷擾。自幼當童星的金賽綸過去拍戲所賺的錢，多用於家庭開銷，所以沒有能力支付賠償金，當時就有網友猜測金賽綸可能因為戀愛失利的關係導致情緒低落，進而造成酒駕。

2024年金賽綸意外上傳與金秀賢的貼臉合照，引發輿論撻伐，外界認為她在蹭金秀賢流量，後來金賽綸趕緊刪除文章，試圖平息風波。

金賽綸生前憔悴模樣曝光。（翻攝自X）金賽綸生前憔悴模樣曝光。（翻攝自X）

2025年3月11日韓媒「橫豎研究所」在晚間6點左右曝光金賽綸與金秀賢過去的親密吻照，還指出金賽綸生前因7億賠償金問題曾傳簡訊向金秀賢求救，內容寫道：「哥哥（金秀賢），我是賽綸啊，收到存證證明要起訴我了，之前說會給我足夠的時間，所以我一直努力準備準備復出，也會從每部作品的收益拿出一點錢還，但現在卻突然要我拿出7億韓圜是真的沒辦法，不是我不想還，而是我根本做不到，難道真的要走到被起訴這一步嗎？請救救我吧...拜託再給我一些時間。」除了傳簡訊之外，金賽綸也不斷打電話給金秀賢，但都沒下文，金賽綸母親看不下去女兒的名譽一再被毀損，忍不住出來請求社會大眾幫助。

2025年3月10日「橫豎研究所」在直播中用「金秀賢導致金賽綸走向死亡（金賽綸自15歲起熱戀6年）」為標題報導，甚至邀請到自稱是金賽綸姨母的人，這位證人指出「金賽綸死亡的幕後推手是金秀賢」，並曝光一篇金賽綸未曾公開的社群文章，該文章內容透露：「這段感情始於2015年11月19日，結束於2021年7月7日，當時我16歲，他30歲。」由於當時金賽綸的年紀屬於未成年人，消息一出，立即掀起輿論熱議。

金秀賢（右）和金賽綸大批親密照被公開，2人交往似成鐵證。（翻攝自YouTube）金秀賢（右）和金賽綸大批親密照被公開，2人交往似成鐵證。（翻攝自YouTube）

事隔一日，金秀賢公司立刻發表聲明，強烈否認外界指責與批評，甚至指控都是謠言，但韓國網友不買單，並掀起抵制行動，呼籲企業界停止讓金秀賢代言商品。深陷輿論壓力的金秀賢並未獲到民眾支持，甚至連他擁有46萬粉絲的韓國後援會大站也發布脫粉宣言，向金秀賢說再見。金秀賢經紀公司Gold Medalist雖譴責外界言論「惡意且毫無根據」，全都是謠言，同時也表達對金賽綸過世的哀悼。於此同時，Gold Medalist更指橫豎研究所根本就是想藉金賽綸過世持續對她進行網路霸凌，並想從中以謠言牟利。

橫豎研究所也不好惹，11日當天隨著金秀賢公司強烈否認，立刻公布手頭持有的金秀賢與金賽綸親密照，並表示手頭上還有很多類似證據。Gold Medalist見苗頭不對，先對外發聲表示將會整理好補充的官方回應再給社會大眾交代。同日晚間經紀公司態度轉強硬，更表示：「我們先前所宣布的法律應對立場絕不改變」。

2025年3月12日已經有品牌開始針對金秀賢作切割，先是丟掉彩妝Dinto代言，Dinto表示與金秀賢有關的行程都會停擺並保留；金秀賢拍攝的原創韓劇《山寨人生》則不會換角，Disney+會依照原先計畫表示對金秀賢相挺。

《橫豎研究所》爆料金秀賢入伍期間傳送多張「報備照」給金賽綸，盡是滿臉鬍渣、水腫模樣。（翻攝自Youtube）《橫豎研究所》爆料金秀賢入伍期間傳送多張「報備照」給金賽綸，盡是滿臉鬍渣、水腫模樣。（翻攝自Youtube）

橫豎研究所再度曬出金秀賢當兵時候的手寫信，信件的上頭用斗大的字寫著「我愛你金賽綸（金秀賢二等兵的信）」以及一張金秀賢親問金賽綸臉頰的照片。橫豎研究所開播後，更拿出金秀賢入伍時寫給金賽綸的情書，內容相當親暱，除了不斷說：我好想妳、我愛妳之外，金秀賢更稱金賽綸為「我的綸」甚至還傳送的報備照片給金賽綸，當時的金賽綸正在讀高中二年級，未滿18歲。

金賽綸姨母在節目中控訴金秀賢猛烈對金賽綸展開追求，讓當時還沒成年的金賽綸拿不定主意，只能拜託金秀賢「不要玩弄我」。姨母還說，金秀賢數度要求與金賽綸結婚，由於當時金賽綸才20出頭，家人都快被逼瘋。

同是3月12日韓媒《Dispatch》（D社）也出面爆料，指金賽綸負債金額為6.8億韓圜（約新台幣1540萬元），Gold Medalist表示他們沒有惡意逼金賽綸還款，但D社說金賽綸生前確實承受極大壓力，鄰居常看到金賽綸坐在樓梯間哭，手腕上還有傷痕。

韓網也又有新的金秀賢與金賽綸親密照流出，金秀賢面朝金賽綸嘟起嘴巴，眼神也甜蜜蜜，但金秀賢公司全盤否認，更強調要提告橫豎研究所。

韓網流出金秀賢（右）與金賽綸親密照。（翻攝自X）韓網流出金秀賢（右）與金賽綸親密照。（翻攝自X）

今（13）日韓媒報導金秀賢公司Gold Medalist的第四度聲明，指下週將統一做出完整回應：「關於最近《橫豎研究所》節目中提及的金秀賢先生相關內容，我們在此作出回應。Gold Medalist將基於明確的證據，於下週表明立場，以澄清事實並回應毫無根據的謠言。對於長時間引發的疲憊感深感抱歉，這是為了避免持續報導，懇請諒解。謝謝大家。」

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