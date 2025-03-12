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金賽綸為何釀出酒駕風波？ 疑似傳「公司高層」要求陪酒

南韓「最美童星」金賽綸於2025年2月16日離世。（翻攝自IG）南韓「最美童星」金賽綸於2025年2月16日離世。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓知名女星金賽綸因2022年酒駕肇事，必須償還鉅額賠償金，演藝事業和人氣直線下降。當時，經紀公司宣布先代為賠償7億韓幣（約1583萬台幣），願意讓金賽綸未來有穩定收入後再慢慢繳還，不料，近日金賽綸遭爆料在未成年時期就與金秀賢交往，還傳出當時的「酒駕肇事」似乎另有隱情。

相關新聞：D社還原金賽綸生前最後畫面 鄰居鬆口洩「心碎內幕」

根據了解，疑似一位自稱是金賽綸的密友透露：「當初酒駕是因為她先是被灌了酒，之後公司又要求她去接待客戶，在接待過程中發生了意外，因不知所措她才慌忙逃離現場。」消息一出立刻引發討論，有網友憤怒批評經紀公司不負責任，怎麼會在演員意識不清的情況下讓她開車，釀禍簡直得不償失；另一方網友則開始質疑公司「潛規則」藝人的可能性，雖未得到證實，但韓國娛樂圈被「潛規則」的先例太多了，才有了這樣的疑慮；在心疼金賽綸遭遇的同時，網友認為「道德」需擺在第一位，酒後駕駛是非常不可取的行為。

韓媒《Dispatch》（D社）證實金秀賢與金賽綸的戀情。（翻攝自韓網）韓媒《Dispatch》（D社）證實金秀賢與金賽綸的戀情。（翻攝自韓網）

此外，韓媒《Dispatch》（D社）今（12）日出手打臉金秀賢方先前的聲明，並證實金秀賢與金賽綸的戀情，因經紀公司聲明前後說法不一，遭到許多網友謾罵，怒喊：「別再說謊了」，金賽綸離世快一個月，你們沒有人要還她公道啊？希望金秀賢本人能盡快出面給個明確的說法，別再逃避！

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

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