韓媒曝「金賽綸早還完酒駕賠償」 7億韓圜債都公司害的

童星出身的韓國女星金賽綸年僅24歲便香消玉殞。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國男星金秀賢遭自媒體《橫豎研究所》爆料曾與已故女星金賽綸交往，原本抵死不認的金秀賢，今（14）終於透過經紀公司GOLDMEDALIST認了兩人曾經相戀，但再三強調兩人交往時金賽綸已成年。事實上，經紀公司發出的聲明反倒像提油救火，引起更多質疑聲浪，其中韓媒更是曝光，金賽綸先前酒駕肇事的賠償早就還完，逼得她喘不過來的7億韓圜（約新台幣1590萬元）債務，都是金秀賢公司（即GOLDMEDALIST）從中作梗，硬是加在金賽綸頭上的糊塗帳。

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金賽綸於2022年時鬧出酒駕肇事，當時導致周邊交通大亂4小事，共57家商店受事故影響停電3.5小時，但這些賠償金，金賽綸早就用自己相關廣告收入付清。雖然酒駕重創金賽綸的演藝事業，但真正壓垮她的最後一根稻草是高達7億韓圜的巨額債務，這筆債務是怎麼來的呢？一切都要問問金秀賢的GOLDMEDALIST。

金秀賢（右）經過多日沉默終於認了曾與金賽綸相戀。（翻攝自YouTube）

外界所傳的7億韓圜債務其實與酒駕毫無關係，當時金賽綸原本要按照既定行程完成Netflix根據韓國漫畫家鄭燦網路漫畫改編的同名電視劇《獵犬》僅剩下三集的拍攝工作，但GOLDMEDALIST擅自替金賽綸辭演《獵犬》才衍生出巨額違約金，也就是外界所說的7億韓圜債務。

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酒駕肇事之後，金賽綸其實有強烈意願繼續拍攝剩餘3集的Netflix電視劇《獵犬》。（翻攝自IG）

金賽綸本人有強烈意願想完成《獵犬》拍攝，但GOLDMEDALIST卻直接向Netflix提出「要劇組換角」，才導致整部電視劇需要重新拍攝。GOLDMEDALIST自作主張辭去《獵犬》的拍攝工作，Netflix要求賠償時，卻龜縮了，毫無意願陪金賽綸一起面對巨額債務。原本製作公司要求70億韓圜（約新台幣1.59億元）賠償，金賽綸不斷苦求之下，對方才同意將賠償費用減至7億韓圜。綜合韓媒報導來看，究竟是誰逼得金賽綸走投無路，公道自在人心。GOLDMEDALIST始終無法提出相關聊天紀錄及文件，僅靠一紙聲明想平息輿論，這也是為何韓國網友始終站在金賽綸這邊並覺得金秀賢只會落井下石的原因。

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