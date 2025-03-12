金秀賢告白信曝光！ 金賽綸曾為愛他承諾做「這件事」

金秀賢與金賽綸再被曬出戀愛證據。（翻攝自YouTube）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓知名演員金秀賢近日最受矚目的就是他與已故女星金賽綸的戀情，據了解，戀情是從金賽綸年僅15歲的時候開始發展，但金秀賢方始終否認兩人戀愛說，連知名韓媒《Dispatch》（D社）都忍不住出來打臉。

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節目《橫豎研究所》今（12）日在YouTube頻道貼出影片預告封面照，左邊是金秀賢當兵時期寫給金賽綸的告白信，右邊則放上兩人最新的親吻照，仔細看，信件上寫著「我愛你、人在遠處的金一兵」，再次證實了兩人多年的戀情。根據韓網討論，當時為了等待正在當兵的金秀賢，年僅高二的金賽綸為他穿上了韓國傳統膠鞋，承諾願意等待他退伍，以示對他忠誠的愛。

根據韓網討論得知，一個女人願意為當兵的男人穿上膠鞋，代表忠誠於感情，願意等待男人退伍回來。（翻攝自韓網/微博）

消息一出，全網眾說紛紜，直呼：「這太不合常理了！」金秀賢在當兵的時候，金賽綸才高中二年級，「居然要一個年僅高二的小女生為他穿膠鞋？這真的太荒唐，他還是人嗎？」毀滅式爆料再度重擊金秀賢，並且仍未停止，根據目前情況，評論一面倒，金秀賢想扭轉局勢，恐怕是一大困難。

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