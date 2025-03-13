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Andy控家寧母女奪權！眾量級原頻道突新增「1支片」 網諷：急了

Andy指控家寧一家奪走經營10年的頻道。（圖翻攝自IG_crowd520）Andy指控家寧一家奪走經營10年的頻道。（圖翻攝自IG_crowd520）

吳裕堯／核稿編輯

眾量級原頻道12日突然被發現播放清單新增一支「創業股權」的教學片。（圖翻攝自眾量級YT）眾量級原頻道12日突然被發現播放清單新增一支「創業股權」的教學片。（圖翻攝自眾量級YT）

〔即時新聞／綜合報導〕YouTuber「眾量級」Andy與家寧去年10月分手後各自成立新頻道，Andy昨天（11日）突然上片說自己分手後已「一無所有」，指控家寧一家奪走經營10年的頻道，且10年來每個月領的錢相當少，分手後更是一無所有，大批網友、網紅紛紛聲援。眾量級原頻道12日突然被發現播放清單新增一支「創業股權」的教學片，引發外界熱議。

Andy在昨天的影片中說，他在2016年創立眾量級頻道，與家寧共同經營。2017年起，他將銀行帳戶與個人印鑑交由家寧媽媽管理，原因是對方具備公司經營經驗，當時也認為家寧媽媽可能成為自己未來的岳母，所以就放心交給她掌管。不料後來Andy發現自己被排除在公司財務決策之外，家寧媽媽甚至以他的名義成立「群海娛樂股份有限公司」，自行決定股權分配。

他當初也未完全了解合約內容，最終僅持有25％股份，2018年後，儘管頻道的收益增加，他的薪資依然持平，而他當時已認定的岳母，竟也不給他查閱財務帳目。與家寧分手後，Andy就被斷了金援，只能搬回小套房，現在連剪影片的電腦都拿不回來，去年底還被踢出頻道以及社群，帳號已無法使用，董事職務也沒了，而家寧媽媽只稱帳目還在整理中，逼他轉讓所有股份。

影片引發熱議，大批網友、網紅紛紛聲援。沒想到今天有鄉民發現，眾量級原頻道的「LIFE VLOG」播放清單突然新增一支名為「創業股權分配最佳方法－三股動態分配法」的商業教學影片，網友紛紛在下方留言嘲諷，「張媽媽愛看已購買」、「這就是最頂的賺錢影片嗎」、「有誰是因為看到眾量級將這部影片新增到LIFE VLOG而來的？」、「家寧媽媽現在在惡補嗎」、「我快笑死，張媽媽很努力學習喔」、「張媽媽開始急了哦」、「快還錢啦！這對不要臉的母女！」

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