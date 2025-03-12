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家寧父聚餐照「1細節爆眾怒」 網友痛譙：不把Andy當家人

Andy（左）2022年與家寧的家人聚餐並釋出合影。（翻攝自臉書）Andy（左）2022年與家寧的家人聚餐並釋出合影。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕百萬訂閱YouTube頻道「眾量級CROWD」Andy昨（11日）釋出影片開斯前女友、昔日頻道夥伴家寧及前女友母親，並列出8大罪狀指控，苦心經營十年的頻道遭奪走。然而，有網友依雙方於2022年的聚餐合影，比對2張照片後發現，「魔鬼都在細節裡」。

隨著Andy在影片中列出8項血淚控訴，有網友翻出Andy於2022年與家寧一家人聚餐的合影，發現Andy當時釋出的聚餐合照中，有自己與家寧一家的合影；不過，家寧父親當下也發文寫下「過年帶爸爸來吃晚餐，女兒請客」，但曬出來的聚餐合影卻不見Andy，只有家寧全家福。

家寧父親同樣曬出聚餐合影，卻被發現當中不見Andy身影。（翻攝自臉書）家寧父親同樣曬出聚餐合影，卻被發現當中不見Andy身影。（翻攝自臉書）

這讓該名網友直呼，「Andy發的合照，有Andy，家寧爸發的合照，沒Andy。魔鬼都在細節裡。」此外，還有網友見狀痛批，「看這張照片就知道女方家人不把他當自己人」、「這兩張圖片看了心很痛，替Andy哥感到不值⋯」、「他們的意思就是他只是員工不能跟我們合照」、「他把她當家人，她把他當員工。」

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