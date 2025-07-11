為何千名男子願上鉤？他揭偽娘紅姐征服關鍵：只有男人才懂

中國偽娘網紅「紅姐」誘騙多名男子發生性關係。（翻攝自微博）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國南京近日爆出一名偽娘網紅「紅姐」（又稱紅爺）長期裝扮成女性，與多名男子發生性關係，甚至偷拍影片PO網販售，一度傳出受害者高達上千人，但南京警方駁斥相關數字，引起外界議論。對此，音樂人許常德今（11）也在臉書發文，分析紅姐征服男性的關鍵。

許常德在文中表示，「為什麼你認定的『醜大叔偽娘』，能征服那麼多類型的男性？可見這世界，沒人要理解這區塊裡的人。能讓男人展現這麼心甘情願的一面，應該有一些原因，有一些歷史了，有交談，有夢境，有情境，有只有男人才知道的私密感受，這一切都很新鮮，充滿好奇。」他進一步指出，這一切有可能經過科技造假，大眾不再追求完美，而「特殊性」就成了一個機會點。

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許常德點出，「原來最寂寞的不是身軀，是平等對待，舒服對待，不帶評分的對待」，他認為紅姐本身就是男性，因此能夠理解男性的感受及需求。同時他也呼籲不該用「變態」或「網路教壞人」的角度來看待這類議題，強調紅姐偷拍販售的行為非常惡劣「形同殺人」。

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

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