37歲女星新婚2個月罹癌 苦撐4年仍與台八男星離婚

37歲劇場演員周羿（本名周羿汎）與大她10歲的陳家逵曾經有過一段4年的婚姻。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕37歲劇場演員周羿（本名周羿汎）與大她10歲的陳家逵曾經有過一段4年的婚姻。兩人2017年結婚後2個月，周羿就發現自己罹患淋巴癌，雖然陳家逵有情有義的陪伴在身邊一同抗癌，但兩人仍於2021年離婚。日前周羿在社群上分享抗癌過程，坦言大病過後，人生觀改變許多。

周羿形容自己在抗癌期間，最大的覺醒是不想再追逐金錢：「我不希望我的人生在追逐一個我到死亡之時帶不走的東西。回顧我當時的人生，我有工作，月收不定，演員的生活甚至低收。」

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周羿化療前期，身體尚未習慣藥物，有段時間下半身無力，也無法起身。（翻攝自IG）

周羿化療前期，身體尚未習慣藥物，有段時間下半身無力，也無法起身，一度擔心自己永遠不能行走。「在醫院動彈不得的時候，我很懊悔自己花很多精神在追逐社會認可的價值，旁人認定的成功。那時，我才開始意識到『我的』意識。『我』才開始去思考，『我』需要什麼？想要什麼？」

因此周羿現在認為，「想賺錢、要自在」是最重要的，「如果每天可以在日常、在工作中安心的吃飯，自在的表達，好好的睡覺，這就是一個非常成功的人和人生了」。

陳家逵目前正在拍八點檔《好運來》，在劇中演一個小弟，經常挨揍，有時也天兵又狡詐。

陳家逵目前在《好運來》飾演「蕭志偉」一角。（翻攝自臉書）

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