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娛樂 最新消息

林沖92歲病逝...昔罹3期癌「指數奇蹟清零」 拒偏方挺過38次電療

〔記者邱奕欽／台北報導〕「鑽石歌王」林沖因感染吸入性肺炎合併敗血性休克及多重器官衰竭，昨（7日）於三總病逝享壽92歲，消息震撼演藝圈。事實上，林沖過去曾罹患攝護腺癌第3期末，卻靠著堅持正統療程奇蹟康復，甚至癌症指數歸零、半年僅需複診1次，直到晚年仍堅持健身、樂觀作息，還常前往養老院演唱，激勵無數癌友走出人生低谷。

林沖去年9月在家裡不慎摔傷骨裂，緊急入院治療。（林沖經紀人提供）林沖去年9月在家裡不慎摔傷骨裂，緊急入院治療。（林沖經紀人提供）

林沖生前接受38次電療，雖歷經嚴重血尿、疼痛難耐等副作用，但他從未動搖治療意志，更堅持聽從醫囑不信偏方，卻也哀嘆摯友高凌風若未迷信另類療法，好好抗癌實在不該那麼早走。當時，林沖已高齡80歲，卻仍一心盼望以自己抗癌成功為例，替所有癌友打氣鼓勵，他更再三強調「不要用偏方、不要走偏門，還是要配合醫生接受正統治療。」

即使高齡，林沖仍堅持每週健身4次、游泳、踩腳踏車、舉啞鈴，靠著運動維持健康與活力，他也多次走訪老人院獻唱《月夜愁》、《望春風》，看到聽眾感動落淚、自己也泛淚。林沖用生命最後歲月見證「信醫生、靠自己」的抗癌精神，如今不敵吸入性肺炎合併敗血性休克及多重器官衰竭驟然離世，但他的堅韌與正能量將長存人心。

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