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娛樂 最新消息

賈靜雯朝聖GD心得引爆網友怒火！急回應：我是花錢買票進場

〔記者蕭方綺／台北報導〕韓星「GD」G-DRAGON昨起在台北小巨蛋連唱3天，三場門票開賣即秒殺，不少藝人也前往朝聖。賈靜雯昨晚也到現場感受GD的天王魅力，她興奮在社群平台分享，寫：「感受這場演唱會的魅力，GD太可愛了，瞬間圈粉」，「瞬間圈粉」4字卻引來不少粉絲不悅，認為她是拿公關票去蹭，賈靜雯剛立刻出面解釋：「我是花錢買票進場。」

賈靜雯為了GD特別做美甲。（翻攝自IG）賈靜雯為了GD特別做美甲。（翻攝自IG）

賈靜雯表示：「可愛的粉絲們請息怒…我是抱著朝聖的心，為舞台上綻放光彩的藝人而去，很榮幸可以在現場看見這麼可愛又迷人的表演，感受到現場熱情活力的氣氛，讓我沉浸其中⋯」一番言論解釋自己用「瞬間圈粉」4字來表達心情。

賈靜雯回應網友的公關票言論，強調自己花錢買票進場。（翻攝自IG）賈靜雯回應網友的公關票言論，強調自己花錢買票進場。（翻攝自IG）

賈靜雯的心得文確實引發一番討論，有網友認為，「10幾年老粉絲進不去會場就是被你們這些公關票佔走位置的，想問你拼得出來GD的英文全名嗎？你知道這次演唱會對粉絲來說意義有多大嗎？才剛被圈粉這句真的好諷刺！」但也有人替她緩頰，稱她10年前就看過GD演唱會。

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