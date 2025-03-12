幻藍小熊和韓國女團拚「一位」 成績揭曉團員泛淚

幻藍小熊繼續在韓國為夢想前進。（天空娛樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕幻藍小熊在韓國努力拚好成績，帶著新單曲《ACT LIKE THAT》登上SBS電視台的《THE SHOW》打歌舞台，最後綜合各種表現還有粉絲投票，獲得「一位候補」，不少團員談到感想都鼻酸，也有團員忍不住落淚。

在韓國每家音樂性打歌節目皆會各自推出打歌榜單，在直播前後讓粉絲進行投票，再搭配音源、銷量及票數數據作為名次依據，在節目最後以總成績結果選出所謂的「一位」，也就是「冠軍」頭銜，因此成了每組新發片的團體歌手努力的目標。

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幻藍小熊在韓國音樂節目努力拚「一位」，歌迷也熱情應援。（天空娛樂提供）

幻藍小熊這次和韓國女團「Hearts2Hearts」同時競爭「一位」（意即第一名），由於表現出色，還在節目中獲得多表演一首歌曲機會，加碼唱了《SLOW DOWN》，雖然最後在總成績結算屈居第二，但卻在「粉絲事前投票」項目以3210票超越「Hearts2Hearts」的2730票，團員都很感謝「小熊餅乾」（粉絲暱稱）的全力支持。

這次獲得「一位候補」，幻藍小熊隊長XXIN把粉絲的支持當動力，談到：「第一次離『一位』的距離這麼近！希望之後還能有這個機會，得到更大的動力，朝著『一位』目標努力邁進！」

為了感謝粉絲的支持，幻藍小熊將於本周末在台韓兩地以「小熊餐車」的方式來「逆應援」粉絲，台灣部分的餐車將在3月16日下午兩點於ATT 4 FUN廣場上快閃。

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