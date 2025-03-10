八點檔女神拍廣告「差點睡著」 撒嬌導演：讓我再多躺一下

吳婉君拍沙發廣告，舒適到眼皮快撐不開。（NATUZZI拉圖誌提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕「八點檔女神」吳婉君去年結束民視《愛的榮耀》拍攝後，休息了一陣子，近來接下義大利頂級家具品牌廣告，首度拍攝沙發廣告的她，因為躺得太舒適，一度拍到差點睡著，直呼：「今天好像不是在工作，太舒服太自在了！」

吳婉君首次拍攝沙發廣告，因為躺得太舒適差點睡著。（NATUZZI拉圖誌提供）

吳婉君身穿米白色削肩居家服，坐在最新款的沙發上，讓一向專業的她，瞬間切換到「居家模式」，舒適到眼皮快撐不開，讓工作人員一度分不清她是入戲還是真在休息，導演喊卡時甚至放低聲量，深怕吵醒她。她俏皮地向導演撒嬌：「導演，我找到最舒適的圈了，讓我再多躺一下！」

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吳婉君穿米白色削肩居家服拍攝沙發廣告。（NATUZZI拉圖誌提供）

吳婉君笑稱，演戲是對角色的詮釋，拍攝沙發廣告不覺得是在演出，而是真正放鬆自己，「拍攝現場溫暖和諧，宛如我夢想中的客廳，讓人忍不住想待久一點，這就是我的舒適圈。」

吳婉君將義大利列為新的旅行目標，期待在米蘭街頭來場浪漫邂逅。（NATUZZI拉圖誌提供）

吳婉君首次拍攝沙發廣告，因為躺得太舒適差點睡著。（NATUZZI拉圖誌提供）

熱愛旅遊的吳婉君，已將熱情洋溢的南義大利列為新的旅行目標，打趣說：「沒想到還沒愛上義大利，竟然先愛上義大利沙發。」她表示，接下來要努力工作，存一筆「義大利朝聖旅遊基金」，親身感受真正的義式風情，俏皮喊：「如果能在米蘭街頭來場浪漫邂逅，那就更完美了。」

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