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娛樂 最新消息

南京紅姐無套斬千男 曾自曝給「母愛般溫暖」中媒：有回頭客

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國南京爆出38歲焦姓男子男扮女裝化名「紅姐」，再透過濾鏡美顏、假聲音在網路色誘男性約砲，並偷拍影片上傳至網路牟利，受害者遍及大學生、外籍男甚至已婚人士共數千人，引發外界關注。沒想到中國電視台「深圳衛視」也評論此事，認為紅姐能吸引男性上門，原因是能給出「母愛般的溫暖」。

中國偽娘網紅「紅姐」誘騙多名男子發生性關係。（翻攝自微博）中國偽娘網紅「紅姐」誘騙多名男子發生性關係。（翻攝自微博）

深圳衛視近日在社群上傳一段影片，邀請到主持人路子豪來分析「南京紅姐」事件，他分享了紅姐社群貼文，並透露紅姐曾自曝「能給男性那種母愛般的溫暖，我懂事、不鬧、他們在我這裡都覺得，有一種前所未有被無條件照顧的感覺」，這種「無條件接納」的心胸吸引男性上門。

深圳衛視邀請到主持人路子豪來分析「南京紅姐」事件。（翻攝自小紅書）深圳衛視邀請到主持人路子豪來分析「南京紅姐」事件。（翻攝自小紅書）

而紅姐也強調「免費」就算開戰不久後才驚覺紅姐是男兒身，但面對長期的聊天話術，及抱著「來都來了」的心態，許多人還是決定大戰一場。路子豪也揭露甚至還有人當「回頭客」，並表示這起事件如同照妖鏡，「照出了人性的一個複雜切面，它不是什麼『試金石』，但它劃出了一條不能再低的文明底線」。

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