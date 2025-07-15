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娛樂 日韓

日寫真女星閃電宣布結婚 羞澀：一直保持秘密

38歲的日本女演員兼寫真女星原幹惠宣布自己結婚了。（翻攝自IG）38歲的日本女演員兼寫真女星原幹惠宣布自己結婚了。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕38歲的日本女演員兼寫真女星原幹惠今（15）突然投下震撼彈，在日本電視台播出的《踊る！さんま御殿！！》（暫譯：跳舞吧 秋刀魚殿下）宣布自己已經結婚的消息，現場立刻炸裂。

原幹惠從全日本國民美少女大賽得獎出道。（翻攝自IG）原幹惠從全日本國民美少女大賽得獎出道。（翻攝自IG）

原幹惠先前一直對自己結婚的事保密到家，甚至連親戚都沒說，她害羞說：「因為不太能信任自己的親戚和朋友」。新婚的原幹惠在節目中被問到結婚相關話題，她也就自然而然地宣布了自己的婚訊。始終閉口不談婚姻的她指出：我的朋友和親戚都還不知道（結婚）這件事，我一直都沒說出去。

原幹惠說自己結婚的消息沒有告訴任何人，連朋友、親戚也不知道。（翻攝自IG）原幹惠說自己結婚的消息沒有告訴任何人，連朋友、親戚也不知道。（翻攝自IG）

原幹惠於2003年參與第9屆全日本國民美少女大賽，並獲得寫真獎，同時進入演藝圈，她以甜美外表和性感身材聞名，更曾經被人稱為「美胸演員」。2017年原幹惠宣布推出最後一本寫真集《my treasure》並宣布不再接拍性感寫真，將專心於事業。隔年她趁著合約到期也順勢暫時離開演藝圈，並經常參加公益活動。

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